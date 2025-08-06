CHP ve DEM Parti'den 'komisyona üç yeni isim seçilsin' önerisi

Giriş / Abone Ol
Siyaset
  • 06.08.2025 16:13
  • Giriş: 06.08.2025 16:13
  • Güncelleme: 07.08.2025 15:19
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), TBMM’de yeni sürece ilişkin kurulan ve usulleri belirlenen "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" için İYİ Parti’ye ayrılan üyelerin yerine 3 yeni ismin belirlenmesini önerdi.

Komisyonda, AKP’den 21, CHP’den 10, DEM Parti’den 4, MHP’den 4, Yeni Yol Grubu’ndan 3, HÜDA PAR’dan 1, Yeniden Refah Partisi’nden 1, TİP’den 1, EMEP’ten 1, Demokratik Sol Parti’den 1 ve Demokrat Parti’den 1 milletvekili bulunuyor. Üç üye ayrılan İYİ Parti ise komisyona katılmıyor.

ANKA'nın aktardığına göre, CHP ve DEM Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a, "İYİ Parti için ayrılan üç üyelik kontenjanın doldurularak Komisyonun 51 üyeye tamamlanması" önerisinde bulundu.

Kurtulmuş'un yarın yapılacak toplantıda bu öneriyi de komisyona sunması bekleniyor. Oylamada talebin kabul edilmesi halinde komisyona, AKP, CHP ve DEM Parti’den 1’er üye daha katılacak.

