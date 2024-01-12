CHP ve DEM Parti’de prensip anlaşması: Batı’da güç birliği

CHP ve DEM Parti, yerel seçimlerde işbirliği konusunda prensip anlaşmasına vardı. Bu kapsamda partiler bünyesinde oluşturulacak heyetlerin, aday belirleme süreci boyunca temasta olacağı öğrenilirken İstanbul ve İzmir’de, “Güç ittifakı” stratejisi kapsamında hareket edilebileceği öğrenildi.

Mustafa BİLDİRCİN

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları CHP Genel Merkezi’ne geldi. DEM heyetinde eş genel başkan yardımcıları Mehmet Tiryaki ve Özlem Gündüz eşlik ederken heyeti CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Gökhan Zeybek karşıladı. Heyetler arasında yerel seçimlerde işbirliği de gündeme geldi.

CHP Lideri Özgür Özel, genel merkezler düzeyinde sürdürülen iletişimin devam edeceğini ve partiler arasındaki ilişkinin, “Kamuoyu önünde açık ve şeffaf şekilde” yürütüleceğini söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise Türkiye’nin demokratikleşmesinin önündeki en temel engelin Kürt sorunu olduğunu belirterek, “Bugün bu ülkeyi demokratikleştirmek ve demokratik bir Cumhuriyet’i inşa etmek hepimizin görevidir” diye konuştu. Partisinin CHP ile işbirliği ihtimaline yönelik de konuşan Hatimoğulları, “Altını özellikle çizmek istediğimiz nokta şudur ki sadece kentteki siyasi partilere hitap eden değil, kentlerde toplumsal hareketi temsil eden adaylarla da yola çıkmayı önemsiyoruz” dedi. Hatimoğulları, ziyarette işbirliği konusunda yol ve yöntemlerle ilgili de konuşulduğunu dile getirdi.

GÜÇ BİRLİĞİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan da görüşmede Türkiye’nin yaşadığı sorunların yanı sıra yerel seçimlerin de gündeme geldiğini belirtti. Bakırhan, şeffaf ve toplumcu belediyeciliği esas alan yöneticilerin seçimi için işbirliği ve güçbirliği dahil olmak üzere seçeneklerin tartışılabileceğini kaydetti.

İSTANBUL VE İZMİR’DE İŞBİRLİĞİ

Edinilen bilgiye göre, CHP ve DEM yerel seçimlerde işbirliği konusunda prensipte anlaştı. DEM Parti ve CHP kaynakları, İstanbul ve İzmir’de işbirliği ihtimalinin kuvvetli olduğunu bildirdi. İstanbul'un birçok ilçesinde de işbirliğine kapı aralayan taraflar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bir işbirliği ihtimalinin ise çok zayıf olduğu değerlendirdi.

CHP'nin Mersinin ilçeleri Akdeniz ve Toroslar adayını açıklamaması ise “Bu ilçelerde DEM Parti adayı desteklenecek mi?” yorumlarına neden oldu. Parti kaynakları, Akdeniz ve Toroslar’da işbirliği ihtimalinin güçlü olduğunu anlattı.

İŞBİRLİĞİ İÇİN HEYET

CHP ve DEM Parti bünyesinde oluşturulacak heyetler, 31 Mart 2024 seçimlerinde iş birliği yapılacak kentlerin belirlenmesine yönelik bir çalışma yürütecek. Genel Merkezler düzeyinde başlayan görüşme trafiği, heyetler arasında devam edecek. Bu kapsamda aday belirleme süreci tamamlanana kadar görüşme trafiğini sürdürecek taraflar, “Karşılıklı anlayış” çerçevesinde hareket edecek.