CHP ve Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane çağrısı

İBB’ye yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda çalışma arkadaşının gözaltına alınmasının ardından demokrasi ve özgürlük talebiyle ülkenin dört bir yanında başlayan halk eylemleri sürüyor.

İmamoğlu'nun akşam saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne getirilmesi beklenirken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bugün (22 Mart Cumartesi) de Saraçhane'de bulunma çağrısı yaptı.

CHP'den yapılan açıklamada "Meydanlar bizimdir, sokaklar bizimdir! Bu akşam 20.30’da Saraçhane’de buluşuyoruz" denildi.

İMAMOĞLU: SARAÇHANE'DE BULUŞUYORUZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Korku duvarları aşıldı, artık millet var. İstanbullular bu akşam da 20.30'da Saraçhane'de buluşuyor" ifadesini kullandı.

Korku duvarları aşıldı, artık millet var.



İstanbullular bu akşam da 20.30'da Saraçhane'de buluşuyor. pic.twitter.com/VfecApAtIe — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 22, 2025

ÇELİK'TEN ÇAĞRI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabından yurttaşları Saraçhane’ye davet etti.

Çelik, şunları söyledi: