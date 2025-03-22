Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CHP ve Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane çağrısı

CHP, bugün 20.30'da Saraçhane'de toplanma çağrısı yaptı. Çağrıda, "Meydanlar bizimdir, sokaklar bizimdir" denildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "İstanbullular bu akşam da 20.30'da Saraçhane'de buluşuyor" ifadesini kullandı.

Güncel
  • 22.03.2025 16:42
  • Giriş: 22.03.2025 16:42
  • Güncelleme: 22.03.2025 17:36
Kaynak: Haber Merkezi
CHP ve Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane çağrısı
Fotoğraf: Depophotos

İBB’ye yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda çalışma arkadaşının gözaltına alınmasının ardından demokrasi ve özgürlük talebiyle ülkenin dört bir yanında başlayan halk eylemleri sürüyor.

İmamoğlu'nun akşam saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne getirilmesi beklenirken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bugün (22 Mart Cumartesi) de Saraçhane'de bulunma çağrısı yaptı.

CHP'den yapılan açıklamada "Meydanlar bizimdir, sokaklar bizimdir! Bu akşam 20.30’da Saraçhane’de buluşuyoruz" denildi.

İMAMOĞLU: SARAÇHANE'DE BULUŞUYORUZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Korku duvarları aşıldı, artık millet var. İstanbullular bu akşam da 20.30'da Saraçhane'de buluşuyor" ifadesini kullandı.

ÇELİK'TEN ÇAĞRI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabından yurttaşları Saraçhane’ye davet etti.

Çelik, şunları söyledi:

"20.30'da Saraçhane'deyiz. Davamız, milletin egemenliği ve özgür geleceğimizin davasıdır. Dava Ekrem Başkanımıza, İstanbul'un iradesine sahip çıkma davasıdır. Ay yıldızlı bayrağını al, gel. Bu mücadele hepimizin."

BirGün'e Abone Ol