CHP ve MHP'den "umut hakkı" açıklaması: Komisyon raporunda yer alacak mı?

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adıyla kurulan Süreç Komisyonu'nun yazım ekibi, bugün ortak rapor taslağı ve nihai raporun oluşturulması gündemiyle toplandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ortak rapor yazım ekibinde yer alan AKP Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, DEM Parti Milletvekili Cengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Grup Başkan Vekili Bülent Kaya’ya taslak raporu partilerinin yetkili kurullarında değerlendirmeleri amacıyla önceki hafta kişiye özel olarak iletmişti.

Toplantının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir rapora ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldız, "Umut hakkı isim olarak olmasa bile AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise “Burada bir kişi için veya bir grup için bir düzenleme yer almayacak” ifadelerini kullandı.