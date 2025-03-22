CHP, yarın 81 ilde 973 ilçede 5 bin 600 sandık kuracak

CHP, gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı ön seçimini yarın gerçekleştirecek.

81 ilde ve 973 ilçede 5 bin 600 sandık kurulacak. Üyeler için oy verme işlemi sabah saat 08.00'da başlayacak ve 17.00'da bitecek.

Üye olmayan yurttaşlar ise ön seçim sandığının yanına konulacak "Dayanışma Sandığı"nda oy kullanabilecek. Yurttaşlar oy kullanacakları yere onsecim.chp.org.tr adresinden de ulaşabilecek. Bu kapsamda Ankara'da 25 ilçede, İstanbul'da 39 ilçede ve İzmir'de 30 ilçede ilçe başkanlıklarının yanı sıra belediyelere ait sosyal tesisler, pazar yerleri, kahvehane, düğün salonu ve spor salonları gibi halkın rahat erişebileceği yerlere sandıklar kurulacak.

Özgür Özel: "Tüm Türkiye’yi dayanışma sandıklarında olmaya davet ediyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'den yurttaşlara seslenerek, "23 Mart Pazar günü, sandığımızın yanında bir de dayanışma sandığı olacak. O sandığa oy vermeye, tüm siyasi partiler, her görüşten ama demokrasiden yana olan herkes davetlidir. Cumhuriyet’e, demokrasiye, sandığa inanan, demokrasiye ihtiyaç duyan herkesi 23 Mart’ın dayanışma sandığına bekliyoruz. Tüm Türkiye’yi dayanışma sandıklarında olmaya davet ediyorum” demişti.

İMAMOĞLU: "TÜM YOL ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İBB Başkanı İmamoğlu ise ön seçim ile ilgili şu mesajı paylaşmıştı:

"Benim için oy kullanacak bütün CHP’li yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Her üyemiz bana çok büyük bir güç verecektir. Tüm yol arkadaşlarımdan isteğim şudur; öncelikle partimize üye olmayan vatandaşlarımızın da oy kullanabilmesini sağlayacak olan Dayanışma Sandığı fikri için tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, seçim günü oy kullanmaya gelen vatandaşlarımıza sevgi ve selamlarımı iletmenizi rica ediyorum. Ayrıca; oy kullanma hakkı bulunmayan çocuklarımız ve gençlerimiz için oy verme alanlarına birer stant kurmanızı, onların tertemiz kalpleri ve parlak zihinleriyle yazacakları mektupları, yapacakları resimleri bana iletmenizi istiyorum. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bana göndereceği duygu ve düşünceler, ülkemizin güzel yarınlarının teminatı ve benim de en büyük motivasyon kaynağım olacaktır. Milletimize, parti üyelerimize, gençlerimize ve çocuklarımıza şimdiden teşekkür ediyor, hepinizi çok seviyorum."

GÜL ÇİFTCİ: "OY PUSULALARIMIZ AYNI OLACAK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ise "Dayanışma Sandığı"na ilişkin şunları söylemişti:

"Oy pusulalarımız aynı olacak. Ancak üyemizin oy kullandığı sandık başka olacak, dayanışma sandığı bambaşka olacak. Dayanışma sağlığında oy kullanmaya gelmek isteyen ve bizimle bu haksızlığın karşısında durmak isteyen yurttaşlarımızın herhangi bir şekilde iletişim bilgisini almayacağız. Paylaşmak isteyen bizimle daha sonra bir arada durmak isteyen yurttaşımız elbette bizimle iletişim bilgisini o anda paylaşabilir. Hatta o anda üye bile olabilirler partimize. Ancak paylaşmak istemeyen de paylaşmayacak."