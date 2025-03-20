CHP, yarın akşam 14 büyükşehir ve 21 ilde miting düzenliyor

CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için 21 Mart akşamı saat 20.30'da 14 büyükşehir ve 21 ilde miting kararı aldı.

Her ilde tek bir noktada toplanılması gerektiği belirtilen CHP Genel Merkezi'nin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Değerli İl Başkanımız, İktidarın İstanbul'dan başlayarak tüm milli iradeyi hedef aldığı 19 Mart darbe girişimine karşı yerel yönetimlerimizin ve örgütlerimizin kentlerde ve ilçelerde bir arada sergilediği karşı duruş, direncimizin tüm ülkede hissedilmesi açısından önem teşkil etmektedir.

21 Mart Cuma günü akşam saat 20.30'da; 14 büyükşehir belediyemizde, 21 il belediyemizde büyükşehir veya il belediyesinin partimizde olmadığı kentlerde imkanları ölçüsünde büyük merkez ilçelerde, il ve ilçemizdeki uygun miting alanlarında belediye başkanlarımız ve örgütümüzün birlikte miting yapması kararlaştırılmıştır. Her ilde mitingler tek bir noktada yapılacaktır.

Mitingde kullanılacak söylem seti ve video yarın sabah sizinle paylaşılacaktır. Belediye başkanlarımız ve milletvekillerimiz ile iletişimde olmanız önemlidir.

Gerekli hazırlıkların yapılması önemle rica olunur."