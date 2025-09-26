CHP YDK toplanacak: Tekin, Yarkadaş ve Şimşek'in ihracı bekleniyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki kayyum ve yönetim tartışmalarının ardından, Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek’in ihraçları bugün Yüksek Disiplin Kurulu’nda (YDK) görüşülecek.

Yönetimi doğrudan hedef almaları ve mahkemenin kayyum kararını sahiplenmelerinin ardından haklarında ihraç süreçleri başlatılan Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek için saat 13.00'te YDK toplanacak. 3 ismin partiden ihraç edilmeleri bekleniyor.

Öte yandan CHP, bugün İstanbul İl Kongresi için 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden tedbir kararının kaldırılmasını bekliyor.