Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CHP'ye 'banka hesabı' kararı: Erişim izinleri kaldırıldı

CHP Genel Merkezi’nin, partinin banka hesaplarına erişim izni kaldırıldı. CHP kaynakları, 21 Mayıs saat 17.00 itibarıyla hesaplardan tek kuruş harcama yapılmadığını belirterek, “Şimdi de ‘Partinin parasını çarçur ettiler’ diyerek kara çalmaya çalışıyorlar” dedi.

Güncel
  • 22.05.2026 22:27
  • Giriş: 22.05.2026 22:27
  • Güncelleme: 22.05.2026 22:30
CHP'ye 'banka hesabı' kararı: Erişim izinleri kaldırıldı
Fotoğraf: Depo Photos
Mustafa Bildircin
Mustafa Bildircin
mustafamertbildircin@birgun.net
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

CHP Genel Merkezi’nin partinin banka hesapları erişim izninin kaldırıldığı belirtildi. Genel Merkez kaynakları, mutlak butlan kararının ilanının ardından partinin hesaplarından tek kuruş harcama yapılmadığını söyledi.

Ödemelerin, 21 Mayıs saat 17.00 itibarıyla fiili olarak durdurulduğunu belirten CHP kaynakları, “Partimize buradan da kara çalmaya çalışıyorlar. Tek işi iktidarın değirmenine su taşımak olan, CHP’li görünümlüler, ‘Partinin parası çarçur ediliyor’ iftirası atıyorlar. 21 Mayıs itibarıyla partinin tek kuruşuna dokunulmadı, herhangi bir harcama yapılmadı” diye konuştu.

BirGün'e Abone Ol