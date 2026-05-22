CHP'ye 'banka hesabı' kararı: Erişim izinleri kaldırıldı

CHP Genel Merkezi’nin partinin banka hesapları erişim izninin kaldırıldığı belirtildi. Genel Merkez kaynakları, mutlak butlan kararının ilanının ardından partinin hesaplarından tek kuruş harcama yapılmadığını söyledi.

Ödemelerin, 21 Mayıs saat 17.00 itibarıyla fiili olarak durdurulduğunu belirten CHP kaynakları, “Partimize buradan da kara çalmaya çalışıyorlar. Tek işi iktidarın değirmenine su taşımak olan, CHP’li görünümlüler, ‘Partinin parası çarçur ediliyor’ iftirası atıyorlar. 21 Mayıs itibarıyla partinin tek kuruşuna dokunulmadı, herhangi bir harcama yapılmadı” diye konuştu.