CHP'ye çok boyutlu saldırı: 2 yılda 23 seçilmiş belediye başkanı tutuklandı, 25 başkan görevden uzaklaştırıldı

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde birinci parti olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yaklaşık 2 yıldır operasyonların hedefinde.

CHP, %37,81 oy oranıyla 1977 yerel seçimlerinden bu yana ilk kez birinci parti oldu ve yerelde iktidar konumuna geçti. Başkent Ankara ve en büyük il olan İstanbul dahil 30 büyükşehrin 14’ünde seçimi kazanan CHP, 21 şehir, 337 ilçe ve 61 beldede belediye başkanlıkları elde etti.

Yerel seçimde halkın oylarıyla göreve gelen toplam 23 CHP’li belediye başkanı ise yürütülen operasyonlar kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu bu başkanların 25'i görevden uzaklaştırıldı. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ise tutuklanmadı ancak görevden uzaklaştırıldı.

Serbest bırakılan Ahmet Özer, Zeydan Karalar ve Kadir Aydar da dahil olmak üzere seçilmiş CHP'li belediye başkanları şu an görevde değil.

Görevden uzaklaştırılan CHP'li belediye başkanı sayısı 25. Başkanı görevden alınan belediyelerden Şişli, Esenyurt ve Ovacık'a kayyum atandı.

3 kayyumun yanında 4 belediyede kontrol AKP'ye geçti.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDEN SONRA TUTUKLANAN CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI Ekrem İmamoğlu (İBB- CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı) / Görevden uzaklaştırıldı, belediye yönetimi CHP'de kaldı. Ahmet Özer (Esenyurt) / Serbest bırakıldı, görevde değil, belediyeye kayyum atandı. Rıza Akpolat (Beşiktaş) / Görevden uzaklaştırıldı, belediye yönetimi CHP'de kaldı. Alaattin Köseler (Beykoz) / Görevden uzaklaştırıldı, belediye AKP'ye geçti. Mehmet Murat Çalık (Beylikdüzü) / Görevden uzaklaştırıldı, belediye CHP'de kaldı. Resul Emrah Şahan (Şişli) / Görevden uzaklaştırıldı, belediyeye kayyum atandı. Muhittin Böcek (Antalya) / Görevden uzaklaştırıldı, belediye yönetimi CHP'de kaldı. Zeydan Karalar (Adana) / Serbest bırakıldı, görevde değil, belediye yönetimi CHP'de kaldı. Oya Tekin (Seyhan) / Görevden uzaklaştırıldı, belediye yönetimi CHP'de kaldı. Kadir Aydar (Ceyhan) / Serbest bırakıldı, görevde değil, belediye yönetimi CHP'de kaldı. İnan Güney (Beyoğlu) / Görevden uzaklaştırıldı, belediye yönetimi CHP'de kaldı. Hasan Mutlu (Bayrampaşa) / Görevden uzaklaştırıldı, belediye AKP'ye geçti. Hasan Akgün (Büyükçekmece) / Görevden uzaklaştırıldı, belediye yönetimi CHP'de kaldı. Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa) / Görevden uzaklaştırıldı, belediye AKP'ye geçti. Utku Caner Çaykara (Avcılar) / Görevden uzaklaştırıldı, belediye yönetimi CHP'de kaldı. Özgür Kabadayı (Şile) / Görevden uzaklaştırıldı, belediye yönetimi CHP'de kaldı. Tanju Özcan (Bolu) / Görevden uzaklaştırıldı, belediye yönetimi CHP'de kaldı. Özkan Yalım (Uşak) / Görevden uzaklaştırıldı, belediye yönetimi CHP'de kaldı. Mustafa Bozbey (Bursa) / Görevden uzaklaştırıldı, belediye AKP'ye geçti. Niyazi Nefi Kara (Manavgat) / Görevden uzaklaştırıldı, belediye yönetimi CHP'de kaldı. Ömer Günel (Kuşadası) / Görevden uzaklaştırıldı, belediye yönetimi CHP'de kaldı. Yılmaz Tozan (Eşme) / Görevden uzaklaştırıldı, belediye meclisinde 27 Nisan'da seçim yapılacak. Onursal Adıgüzel (Ataşehir) Görevden uzaklaştırıldı, 30 Nisan'da belediye meclisinde seçim yapılacak. Mustafa Sarıgül (Ovacık), tutuklanmadı ancak aldığı hapis cezası nedeniyle görevden uzaklaştırıldı.

Ali Demirçalı (Yüreğir) tutuklanmadı ancak aldığı hapis cezası nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Belediye meclisinde seçim yapılacak.

Bu başkanları halk seçti, yargı tutukladı, bakanlık görevden uzaklaştırdı



2024 yerel seçimlerinin ardından başlayan operasyonlarda 23 CHP’li belediye başkanı hakkında tutuklama kararı verildi



25 CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı



YÖNETİMLER EL DEĞİŞTİRDİ

Tutuklanan belediye başkanlarının ardından yapılan belediye meclisi seçimleri sonucunda el değiştiren belediyeler de oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa belediyeleri el değiştirerek AKP’nin kontrolüne geçti.

Beykoz’da CHP’li Alaattin Köseler’in tutuklanmasının ardından başkanvekili olarak seçilen Özlem Vural Gürsel ise daha sonra AKP tarafından "transfer edildi" ve belediyede yönetim el değiştirdi.

AYDIN'DA ÇERÇİOĞLU'NUN DÖNÜŞÜ

AKP’ye geçen bir diğer isim ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu. Çerçioğlu ile beraber bazı belediye başkanları da AKP’ye katıldı.

OPERASYONLAR İSTANBUL’DA BAŞLADI

CHP’li belediyelere yönelik operasyonların merkez üssü İstanbul oldu.Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla operasyonlar başladı.

Ahmet Özer, 30 Ekim 2024’te kamuoyunda “kent uzlaşısı” olarak bilinen gerekçeyle “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla tutuklandı. 8,5 ay tutuklu kalıp ardından 14 Temmuz 2025’te tahliye edildi. Özer daha sonra devam eden davada "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Özer’in yerinde hâlâ kayyum bulunuyor.

Ahmet Özer ve Resul Emrah Şahan.

Bu tutuklamayı İstanbul’da Beşiktaş, Beykoz ve Şişli belediyelerine yönelik operasyonlar takip etti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Ocak 2025’te “rüşvet” ve “suç örgütü üyeliği” suçlamalarıyla tutuklandı. Akpolat hâlâ tutuklu bulunuyor.

Beşiktaş’ı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanması izledi. Köseler, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç örgütü üyeliği” suçlamalarıyla tutuklandı. 5 Eylül 2025’te tahliye edildi, ertesi gün yeniden tutuklandı. Hâlen tutuklu.

ZİRVE NOKTASI: İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI

Tarih 19 Mart 2025’e geldiğinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki çok sayıda belediye bürokratı gözaltına alındı. 19 Mart’ta gözaltına alınan İmamoğlu 23 Mart'ta tutuklandı, daha sonra da görevden alındı. CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı olan İmamoğlu, hâlâ Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuluyor.

Aynı operasyonda Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da 23 Mart 2025’te “terör örgütüne yardım” suçlamasıyla tutuklandı, görevinden uzaklaştırıldı. Daha sonra İBB davasında da "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanan Şahan hakkında "Kent Uzlaşısı" davasında tahliye kararı verildi. Şişli halen kayyum tarafından yönetiliyor.

Operasyonlar İstanbul’un farklı ilçelerine yayılmaya devam etti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet” suçlamalarıyla tutuklandı. Ağır sağlık sorunları yaşadığı bilinen Çalık hâlen tutuklu.

GOP, AVCILAR, BEYOĞLU, ŞİLE, BÜYÜKÇEKMECE...

Haziran 2025’te ise üç farklı ilçede belediye başkanlarına yönelik yeni operasyonlar yapıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün “rüşvet” ve “irtikap”, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara “irtikap”, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ise “rüşvet” suçlamalarıyla tutuklandı. Bu üç isim de hâlen cezaevinde ve görevlerinden uzaklaştırıldı.

Temmuz 2025’te Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı “imar yolsuzluğu” suçlamasıyla tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı.

Ağustos ayında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ise “mali yolsuzluk” suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı.

16 Eylül 2025’te Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, “mali usulsüzlük” suçlamasıyla 25 belediye çalışanıyla birlikte tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı.

Son olarak 22 Nisan 2026’da Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de “rüşvet” suçlamasıyla tutuklandı ve ardından görevden uzaklaştırıldı.

İSTANBUL’DA BİLANÇO

31 Mart 2024 seçimleri sona erdiğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ve bu ildeki 26 belediyeyi CHP kazanmıştı.

Bugün gelinen noktada ise büyükşehir belediyesi başta olmak üzere bu 26 ilçenin 12’sinde belediye başkanı tutuklandı. 2’sine (Şişli-Esenyurt) kayyum atandı, 3 belediye ise AKP’ye geçti. Böylece sadece İstanbul'da seçimde CHP'nin kazandığı 5 belediye, iktidarın kontrolü altına girdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde ise meclis çoğunluğu AKP’de olduğu için belediye AKP’ye geçti. Bayrampaşa’da da üye transferi sonucu yapılan seçimlerde belediye AKP’ye geçti.

Beykoz’da ise Özlem Vural, belediye başkanının yerine vekil olarak göreve geldikten sonra CHP’den AKP’ye geçtiği için belediye AKP’ye geçmiş oldu.

OPERASYONLAR ANADOLU'YA YAYILDI

Operasyonların merkez üssü her ne kadar İstanbul olduysa da, burayla sınırlı kalmadı. CHP’li Belediyelere yönelik operasyonlar sürmeye devam etti.

Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta tutuklanmasının ve İstanbul’daki ilçe belediyelerine yönelik operasyonlar sürerken, 5 Temmuz 2025’te üç ile yönelik operasyonlar yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 5 Temmuz 2025'te rüşvet iddiasıyla başlatılan soruşturma nedeniyle tutuklandı. 7 Temmuz 2025'te İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Böcek halen tutuklu.

Böcek, Karalar ve Tutdere

Aynı tarihte gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönemde “ihaleye fesat karıştırma” suçlaması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı. Karalar, 5 Şubat 2026’da tahliye edildi ancak uzaklaştırıldığı görevine iade edilmedi.

SADECE BİR BAŞKAN GÖREVE İADE EDİLDİ

Bu tarihte gözaltına alınan Abdurrahman Tutdere de görevinden uzaklaştırıldı. Gözaltı sonrası Tutdere hakkında “icbar suretiyle irtikap” suçlamasıyla İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “konutu terk etmeme” (ev hapsi) şeklinde adli kontrol kararı verildi. Daha sonra adli kontrolü kaldırılan Tutdere, görevine iade edilen tek CHP'li belediye başkanı oldu.

SEYHAN, CEYHAN, MANAVGAT, KUŞADASI...

Aynı dönemde diğer illerdeki ilçe belediye başkanlarına yönelik operasyonlar da sürdü.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Haziran 2025’te “rüşvet” ve “irtikap” suçlamalarıyla tutuklandı. Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında yargılanan Aydar 22 Nisan'da serbest bırakıldı. Aydar henüz görevine iade edilmedi.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de Aziz İhsan Aktaş dosyası kapsamında “görevi kötüye kullanma” ve “irtikap” suçlamalarıyla tutuklandı. Görevden uzaklaştırılan Oya Tekin hala cezaevinde bulunuyor.

Temmuz 2025’te Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, “mali usulsüzlük” suçlamasıyla tutuklandı ve hâlen tutuklu. Görevinden uzaklaştırıldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Belediye Başkanı Ömer Günel ise 16 Mart 2026’da “rüşvet” ve “irtikap” suçlamalarıyla tutuklandı. Görevden uzaklaştırılan Günel'in yerine başkanvekilliği görevine CHP'li Tahsin Demirtaş seçildi. Uşak’ın Eşme ilçesinde Belediye Başkanı Yılmaz Tozan da 21 Nisan 2026’da “irtikap” suçlamasıyla tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. Bu iki isim de hâlen tutuklu bulunan belediye başkanları arasında yer alıyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ise “rüşvet verme” suçundan 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. 21 Nisan 2026’da görevden uzaklaştırılan Demirçalı tutuklu değil.

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de 22 Kasım 2024’te gözaltına alındı. Sarıgül tutuklanmadı ancak “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 6 yıl 2 ay hapis cezası aldı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Ardından belediyeye kayyum atandı.

SON BİR BUÇUK AYDA ÜÇ İLE OPERASYON

Son zamanlarda da CHP'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam etti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 28 Şubat 2026 tarihinde “irtikap” suçlamasıyla gözaltına alındı. 2 Mart 2026’da tutuklandı ve 3 Mart 2026’da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Özcan’ın tutuklanmasını, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın tutuklanması takip etti. Uşak ve Bolu’da belediye başkanvekilleri CHP’li adaylar arasından seçildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e yönelik operasyon ise illere yayılan bu son dalganın en büyüğü oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 31 Mart 2026 sabahı 59 kişiyle birlikte gözaltına alındı. 4 Nisan 2026’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bozbey’in tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi’nde yapılan seçimde AKP’nin adayı Şahin Biba kazandı. Böylece Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yönetim AKP’ye geçmiş oldu.

CHP'den AKP'ye geçen bazı ilçe belediye başkanlarıMustafa İberya Arıkan – Aydın / Söke

Malik Ercan – Aydın / Yenipazar

Osman Yıldırımkaya – Aydın / Sultanhisar

Şenol Öncül – Çorum / Aşdağul

Umut Yılmaz – Gaziantep / Şehitkamil

Yasemin Fazlaca – Yalova / Altınova

Gökhan Budak – Ardahan / Göle

Kadir Kumbul – Antalya / Serik

Hamit Tutuş – Batman / Hasankeyf