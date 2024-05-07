CHP'ye katılan Bahadır Erdem'den "Üst düzey göreviniz olacak mı?" sorusuna yanıt

CHP'ye katılan İYİ Parti'nin eski GİK Üyesi Bahadır Erdem, "CHP’de üst düzey bir göreviniz olacak mı?" sorusuna, "CHP’nin neferi olduğunuz zaman zaten üstünüzde fazlasıyla görev var. Bununla çok şeyler yapacağız" cevabını verdi.

İYİ Parti'nin eski GİK Üyesi Bahadır Erdem, CHP’nin TBMM Grup Toplantısı'nda CHP’ye katıldı. Erdem’e rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Erdem, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yantıladı.

''CHP’nin bir neferi olduğum için ve bugün Sayın Genel Başkanımızın davetiyle üye olabildiğim için çok mutluyum" diyen Erdem, "Bundan sonra da şimdi olduğu gibi Türkiye’de adalet yerleşsin, yargı bağımsız ve tarafsız olsun, insanlarımızın yüzü gülsün, eşitlik olsun, kadın hakları yükselsin, laiklik ve bilimin ışığında gençlerimiz eğitim alsın diye uğraşacağım. Ve bunu en iyi yapabileceğim, neferi olarak en iyi çalışabileceğim parti, tabii ki Atatürk’ün partisi, CHP" ifadelerini kullandı.

''GENEL BAŞKAN'IN NORMALLEŞME ADIMLARI ÇOK DOĞRU''

Erdem, ''Özgür Özel’in siyasette başlattığı normalleşme adımlarına ne dersiniz?” sorusuna, ''Bence çok önemli, çok doğru. Bu adımlarla zaten görüyorsunuz siyaset başka bir yöne evriliyor ve Sayın Genel Başkan çok güzel bir şekilde de kamuoyunu bu şekilde yönlendiriyor, siyasete yön veriyor” yanıtını verdi.

''BEN İYİ PARTİ’DEN AYRILALI ÇOK OLDU''

Bahadır Erdem, “Kararınızda İYİ Parti’deki değişim etkili oldu mu?" sorusu üzerenine, ''Ben İYİ Parti’den ayrılalı çok oldu'' cevabını verdi.

Erdem, “CHP’de üst düzey bir göreviniz olacak mı?” sorusu üzerine de '"CHP’nin neferi olduğunuz zaman zaten üstünüzde fazlasıyla görev var. Bununla çok şeyler yapacağız" diye konuştu.