CHP'ye katılan Bahadır Erdem'e İYİ Partili Ümit Özlale'den tebrik mesajı

CHP'ye katılan Bahadır Erdem'i İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale sosyal medya mesajıyla tebrik etti.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılan eski İYİ Partili Bahadır Erdem'i tebrik etti.

Özlale,sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Hayırlı uğurlu olsun dostum. Çok büyük katkılar sunacağına hiç şüphem yok. Yolun açık olsun" ifadelerini kullandı.

Bahadır Erdem, bugün (7 Mayıs Salı) resmen CHP'ye katılmış, rozetini ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından takılmıştı.