CHP'ye kayyum atanacağını iddia etmişti: Rasim Ozan Kütahyalı'ya soruşturma

Hükümete yakınlığı ile bilinen Rasim Ozan Kütahyalı, CHP kurultayının iptal edileceğini ve Hikmet Çetin'in CHP'ye geçici kayyum olarak atanacağını iddia etti.

Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyım atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyım Hikmet Çetin olacak deniyor.

Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara’da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor"

KÜTAHYALI DAHA SONRA "YANLIŞ BİLGİ" PAYLAŞIMI YAPTI!

Kütahyalı daha sonra kendi paylaşımını alıntılayarak, "Böyle bir durumun olmadığı netleşmiştir. Yanlış bilgi. CHP kurultayının iptal ihtimali sıfır" paylaşımında bulundu.

KÜTAHYALI HAKKINDA SORUŞTURMA

Kütahyalı'nın paylaşımının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Rasim Ozan Kütahyalı hakkında resen soruşturma başlattı.

TCK 217. Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

CHP, MİLLETVEKİLLERİNİ GENEL MERKEZE ÇAĞIRDI

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebi için ülke genelinde başlatılan imza kampanyası CHP Genel Merkezi'nde devam edecek.

CHP'nin Ekrem İmamoğlu ve erken seçim için başlattığı imza kampanyası kapsamında yeni bir çağrı yapmış ve yapılan çağrıda tüm yurttaşlar CHP Genel Merkezi'ne davet edilmişti.

İmza kampanyası kapsamında tüm milletvekillerinin de 17 Nisan Perşembe (yarın) saat 10.00'da genel merkezde bulunmadı bekleniyor.