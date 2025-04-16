CHP'ye kayyum olarak atanacağı iddia edilen Mehmet Sevigen: "Parti zor durumda kalırsa seve seve görev alırım"

Kurultayın iptali istemiyle açılan davanın yarın Ankara’da görülecek olması, CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü hareketliliğe neden oldu.

CHP lideri Özgür Özel, tüm milletvekillerine genel merkezde hazır bulunmaları talimatını verirken, Ankara İl Başkanlığı da vatandaşları "Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük ve Erken Seçim Talepli" imza kampanyası için genel merkeze davet etti. Bu çağrılar, partiye kayyum atanacağı yönündeki iddiaları beraberinde getirdi.

CHP'ye kayyum olarak atanacağını iddialarına ilişkin T24'ten Sibel Yükler'e konuşan eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, "Ben partinin ikinci dönem kurucusuyum. Parti zor durumda kalırsa seve seve görev alırım, tereddüt etmem. Ama devlet kuran partinin bununla, kayyımla alınması bizi çok üzer. Benim adım da geçse başka arkadaşların adı da geçse kayyımla anılmayı zûl sayarım" dedi.