CHP'ye kurultay hakkında başlatılan soruşturma sonrası Hamzaçebi'den ilk açıklama

Cumhriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Hamzaçebi, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Benim, bizim kurultayımızla ilgili şaibe gibi herhangi bir iddiam yok. Böyle bir bilgiye de sahip değilim. Bir imada da bulunmadım. Tanık da değilim. Önceki açıklamama bakılırsa bu görülecektir" dedi.

Hamzaçebi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Benim, bizim kurultayımızla ilgili şaibe vs gibi herhangi bir iddiam yok. Böyle bir bilgiye de sahip değilim. Bir imada da bulunmadım. Tanık da değilim. Önceki açıklamama bakılırsa bu görülecektir.

Benim dediğim şudur. Sayın Erdoğan, Sayın Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı seçildiği Kurultayla ilgili olarak benim saydığım dördüncü keredir şaibe iddiasında bulunuyor. Erdoğan’ın her dediğine cevap vermek onun gündeminin peşine takılmaktır. Bunu ben de doğru bulmam. Ancak sürekli olarak delegelerimizin iradesine gölge düşürmeyi amaçlayan bu ifadelere sert bir karşılık verip konuyu kapatmak lazımken bu yapılmıyor. Erdoğan’ın bugüne kadar Partimizle ilgili ettiği ağır sözler, hakaretler en sert şekilde karşılığını bulmuştu.

'İDDİALARA YANIT VERİLMELİ' ÇAĞRISI

Benim söylediğim artık süreklilik arzeden bu iddialar karşısında suskun kalınmamasıdır. Susmak benim kabullenebileceğim bir şey değildir. Ben Parti yönetiminde olsaydım suskun kalmayıp meydan okurdum.

En azından şöyle bir cevap verirdim: 'Sayın Erdoğan’ın Kurultayımıza gölge düşürmeyi amaçlayan ifadelerini ciddiye almıyorum. Biz Kurultayımızdan, delegelerimizden eminiz. O bize laf edeceğine kendi partisine baksın. Şaibe denince akla gelen parti AK Parti'dir, CHP değil.'

Böyle bir cevap niye verilemiyor. Eleştirim böyle bir cevabın verilmeyerek Erdoğan’ın konuyu sürekli gündemde tutmasına meydan verilmesinedir."

GERÇEK DIŞI YORUMLARA CEVABIMDIR



🔴Benim, bizim kurultayımızla ilgili şaibe vs gibi herhangi bir iddiam yok. Böyle bir bilgiye de sahip değilim. Bir imada da bulunmadım. Tanık da değilim. Önceki açıklamama bakılırsa bu görülecektir.



🔴Benim dediğim şudur. Sayın Erdoğan, Sayın… — M. Akif Hamzaçebi (@Akif_Hamzacebi) February 10, 2025