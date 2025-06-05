CHP'ye kurultay soruşturması: İddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan soruşturmada hazırlanan iddianame, 'görevsizlik' kararı nedeniyle Ankara 26. Asliye Mahkemesi'nden ağır ceza mahkemesine gönderildi. Ankara 26. Asliye Mahkemesi, soruşturma ismi geçenlerin eylemlerinin "rüşvet" kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın şikayeti üzerine Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki "şaibe" iddiaları üzerine yürüttüğü soruşturmada hazırlanan iddianameyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, soruşturmada ismi geçenlerin eylemlerinin "rüşvet" suçu kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.
Mahkeme, "görevsizlik" kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine tevdi edilmesini kararlaştırdı.
İDDİANAMEDE NELER VAR?
Hazırlanan iddianamede, aralarında CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında, "siyasi partiler kanununa muhalafet" suçundan iddianame düzenlendi.
İddianamede, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği kurultayda, "bazı delegelere menfaat karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına yer verildi.
Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 53 ve 37. maddeleri kapsamında ceza talep edildi.
İddianamede, Hatip Karaaslan, Tolgahan Erdoğan ve Yılmaz Özkanat'ın da aralarında bulunduğu toplam 16 tanığın beyanlarına yer verildi.