CHP'ye kurultay soruşturması: "Kısıtlama kararı hukuken mümkün değil"

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada, iddia edilen suçlamaların Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) belirtilen katalog suçlar arasında yer almaması nedeniyle kısıtlama kararı verilmesinin hukuken mümkün olmadığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanununun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülen soruşturmanın yeni bir soruşturma olmadığını aktardı.

Soruşturmanın Ocak 2024'ten itibaren devam ettiğini belirten Başsavcılık kaynakları, "İsnat edilen suçlamaların, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 153. maddesinde belirtilen katalog suçlar arasında bulunmaması nedeniyle kısıtlama kararı verilebilmesi hukuken mümkün olmadığından bu tedbirin uygulanması yönünde sulh ceza hakimliğinden herhangi bir talepte bulunulmadığı" bilgisini verdi.

GİZLİ TANIK YÖNTEMİNE BAŞVURULMADI

Başsavcılık kaynakları, soruşturma kapsamında açık beyan veren kişilerin bulunması ve gizli tanık beyanı dışında delil elde etme imkanlarının mevcut olması nedeniyle gizli tanık dinlenilmesi yöntemine başvurulmadığını bildirdi.

Soruşturma sürecinde elde edilen delillerden hareketle soruşturmanın kapsamında meydana gelecek değişikliklere göre Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli işlemlerin yapılacağı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

CHP'YE KURULTYA SORUŞTURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhriyet Halk Partisi'nde (CHP) 4-5 Kasım 2023'te Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı hakkında inceleme başlattı.

Başsavcılık, eski CHP Genel Başkanı Kemla Kılıçdaroğlu ve eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'yi tanık sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Evrakın gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyulur" denildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun ifade vermeye gitmeyeceğini aktardı.