CHP'ye kurultay soruşturması: "Mağdur" sıfatıyla ifadeye çağrılan Kılıçdaroğlu'nun avukatından açıklama

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada, başsavcılık eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturması devam ediyor.

Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada, bugüne kadar aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 90 kişi "şüpheli" sıfatıyla ifade verirken, 36 kişinin de tanıklığına başvuruldu.

Başsavcılık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı.

KILIÇDAROĞLU İFADE VERMEYECEK

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, söz konusu gelişmeye ilişkin açıklama yaptı. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun ifade vermeyeceğini duyurdu.

Öte yandan eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için hukuk mahkemelerinde ayrı ayrı dava açmıştı.

İptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmiş, mahkeme davayı 26 Mayıs'a bırakmıştı.