CHP'ye kurultay soruşturması: Tanıklardan biri, iptal davası açtırdı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023'te Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan soruşturmaya ilişkin gelişmeler sürüyor.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, bir CHP delegesi 'gizli tanık' sıfatıyla ifade vermek istedi.

Savcılık ilgili delegenin yeminli ifadesini aldı. İfade veren delege, kurultayda kendisine para karşılığı oy kullanma teklifinde bulunulduğunu, birkaç kez reddetmesi üzerine bu rakamın artırıldığını iddia etti.

İfade veren delege, 8 kişiye daha para karşılığı oy kullanma teklifi yapıldığını öne sürdü. İddiaları dile getiren bazı CHP üyelerinin de savcılıkta ifade verdiği belirtildi.

TANIK İPTAL DAVASI AÇTI

Haberde, ayrıca tanıklardan birinin, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde kurultayın iptali için dava açtığı ifade edildi. Önümüzdeki günlerde tanıkların beyanlarında ismi geçen kişilerin ifadelerinin alınacağı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kurultaya yönelik şaibe iddialarıyla ilgili paylaşım yapan şahısların da kimliklerinin tespitine yönelik çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.