CHP'ye mutlak butlan kararı: Sert düşüşün ardından Borsa İstanbul devre kesti!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, mahkemenin CHP kurultayı için mutlak butlan kararı vermesi üzerine sert düştü. Endekste düşüş yüzde 5'i aştı. Borsa İstanbul kayıpların ardından devre kesti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay davasına ilişkin "mutlak butlan" kararı çıkmasının ardından Borsa İstanbul’da sert satış dalgası görüldü.
BIST 100 endeksinde gün içinde düşüş yüzde 6’yı, bankacılık endeksinde ise yüzde 8’i aştı. Kayıpların ardından Borsa İstanbul devre kesti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 yükselişle 14.040,06 puandan başlarken, günün ilk yarısında yüzde 0,80 değer kaybederek 13.899,53 puana gerilemişti.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. CHP'yi 47 yıl sonra seçimde birinci parti konumuna yükselten mevcut Özgür Özel yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılacak.