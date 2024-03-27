CHP'ye 'para sayma' soruşturması: Ali Kılıç ifade verdi

"CHP'de para sayma" görüntülere ilişkin soruşturmada Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ifade verdi. Kılıç, ifadesinin alınmasının adından adliyeden ayrıldı.

Yandaş medyada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilişkilendirilerek haber yapılan 'para sayma' görüntüleri hakkındaki soruşturma devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın, 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alındı. Kılıç, ifade verdikten ardından adliyeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin 11 Mart'ta resen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılıkça, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, sosyal medyada gündem olan para sayma görüntülerine ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Açıklamada, söz konusu görüntülerin, partinin il başkanlığı binasının alımıyla ilgili olduğu ve 2019 yılına ait oldukları bildirilmişti. Ayrıca görüntülerin aynı zamanda mal sahibinin avukatlık bürosundan olduğu belirtilmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var. Bu yaygara ile servis edilmesi... Bunu tabi birkaç meczubun 'buradan Ekrem'e ne sıçratır nasıl bir leke, iz bırakırız' anlayışıyla koca koca kanallarda bir yerinden 'Ekrem'e çamur sıçratma' çabası içinde oldular. Bunlar alıştığımız şeyler" açıklamasını yapmıştı.