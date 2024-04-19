CHP'ye 'para sayma’ soruşturması: Avukat Ergün Özer de ifade verdi
Sosyal medyada paylaşan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedef alındığı2019 yılına ait 'para sayma' görüntülerine ilişkin davada ''suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının'' belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında avukat Ergün Özer de ifade verdi. Soruşturma kapsamında 10 kişinin daha ifadesine başvurulacağı belirtildi.
Yerel seçime sayılı günler kala sosyal medyada paylaşılan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedef alındığı CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada bir kişi daha ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan 'para sayma' görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Hukuk bürosunun sahibi Gökhan Taşkapan'ın "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesinin alındığı soruşturmada, önümüzdeki günlerde 10 kişinin daha ifadesine başvurulacağı belirtiliyor.
İFADE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul Adliyesi'nde ifade veren avukat Ergün Özer, kendisinin sadece bağış yaptığını, o dönemde makbuz almak için ilgilileri aradığını fakat pandemi nedeniyle unutulduğunu söyledi.
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Görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı da görüntüleri yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurmuştu.
31 Mart seçimleri öncesi başlayan soruşturma kapsamında aralarında CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da bulunduğu 14 kişi ifade vermişti.