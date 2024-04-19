CHP'ye 'para sayma’ soruşturması: Avukat Ergün Özer de ifade verdi

Sosyal medyada paylaşan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedef alındığı2019 yılına ait 'para sayma' görüntülerine ilişkin davada ''suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının'' belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında avukat Ergün Özer de ifade verdi. Soruşturma kapsamında 10 kişinin daha ifadesine başvurulacağı belirtildi.

Güncel 19.04.2024 15:35 Giriş: 19.04.2024 15:35

Güncelleme: 19.04.2024 15:42 Kaynak: ANKA

A- A A+