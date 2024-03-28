CHP'ye 'para sayma’ soruşturması: Şişli Belediye Başkanı Keskin 'şüpheli' sıfatıyla adliyede
Sosyal medyada paylaşan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedef alındığı 'para sayma' görüntülerine ilişkin dava kapsamında Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermeye gitti.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
İHA'nın aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermeye gitti.
NE OLMUŞTU?
Bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla görüntü paylaşılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldığını belirtmişti.