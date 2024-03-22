CHP'ye 'para sayma’ soruşturmasında yeni gelişme: Onur Öksel adliyede

Sosyal medyada paylaşılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedef alındığı CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda 2019 yılında çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Güncel 22.03.2024 11:29 Giriş: 22.03.2024 11:29

Güncelleme: 22.03.2024 11:40 Kaynak: İHA

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