CHP'ye soruşturma AKP'ye müjde

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a, 13 ayrı noktada yurttaşlara ücretsiz çorba ikramı yaptığı için inceleme başlattı.

AKP’li Fatma Şahin yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, önceki gün geçtiği bültende öğrencilere yönelik çorba dağıtımı yapılacağını açıkladı.

Cumhuriyet'ten Emirhan Çoban'ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a, özellikle hastane önleri ve yoğun üniversite bölgelerinde 13 ayrı noktada yurttaşlara ücretsiz çorba ikramı yaptığı için soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmaya gerekçe olarak, Yavaş'ın 19 Mart'ta İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı Anayasal haklarını kullanarak yürüyüş yapan gençlere çorba ve battaniye dağıtımı yapması gösterilmişti.

ABB Başkanı Yavaş, “Öğrencilere çorba dağıtmışız. Bunun soruşturulacak hiçbir şeyi yok. Neyini soruşturuyorlar ben de anlamadım. İnsani olan herkes, benim gibi davranır. Gençlerin eylem yaparken değil, toplanıp şarkı türkü söylediği bir sırada onlara çorba göndermenin neresi suç” demişti.

AKP’li Fatma Şahin yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, önceki gün geçtiği bültende öğrencilere yönelik çorba ve simit dağıtımı yapılacağını açıkladı.

Belediye, söz konusu hizmeti ‘öğrencilere müjde’ olarak nitelerken belediyelerin hizmetlerine yönelik uygulanan çifte standart dikkat çekti.