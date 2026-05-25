CHP'ye yapılan polis baskını sırasındaki tahliyeden yeni görüntüler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'ne dün yapılan polis baskını sırasında binanın tahliye edildiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

CHP'de genel başkan değişiminin yaşandığı kurultaya ilişkin mutlak butlan kararı çıkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne iki gün üst üste dilekçe yazarak genel merkez binasının boşaltılması için 'gereğinin yapılmasını' talep etmişti.

Bunun üzerine dün sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'ni ablukaya alarak giriş-çıkışları kapatan polis ekipleri, öğle saatlerinde ise önce demir kapıyı kırdı, ardından biber gazı ve plastik mermilerle CHP'lilere müdahale ederek genel genel merkeze girdi.

"KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA, YA HEP BERABER, YA HİÇBİRİMİZ"

İlk önce alt katlarda bulunanları zorla çıkartan polis ekipleri, daha sonra Özgür Özel'in 12'nci katta bulunan makam odasına çıktı. Bu sırada katta "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber, ya hiçbirimiz" sloganları atıldı

Özgür Özel, tahliye kararı kendisine tebliğ edilmeden önce katta bulunan kadın parti yetkililerini asansöre kadar eşlik ederek uğurladı. Bu anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 25, 2026

Daha sonra karar kendisine tebliğ edilen Özgür Özel, kağıdı yırtarak genel merkezden çıktı ve Meclis'e yürüdü. Özel, CHP Genel Başkanı olarak çalışmalarına TBMM'deki odasında devam edeceğini söyledi.