CHP'ye yönelik baskılara AKP'li Sayan'dan tepki: "Millet aç. CHP ile uğraşmayı bırakın"

CHP 22'nci olağanüstü kurultayının ardından iktidara yakın isimlerden sesler yükselmeye devam ediyor.

Yandaşların ve AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun ardından bir yorum da AKP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan geldi. Partililerine seslenen Sayan, "CHP’yi konuştukça onlara alan açıyor, onları büyütüyor, birleştiriyor, iktidar için umutlandırıyorsunuz" dedi.

"ASIL MESELE ÜÇ BEŞ BELEDİYE KAZANMAK DEĞİL"

Sayan'ın X hesabından yaptığı açıklaması şu şekilde:

"Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafını çevirip bilgi kanallarını tıkadınız, gerçekleri ona ulaşmaz hale getirdiniz.

Milletin geçim derdi, pazardaki yangını, işsizin feryadı, esnafın çilesi umurunuzda mı?

Siz nereden gelip nereye gittiğinizi, hangi sokaklardan doğduğunuzu bu kadar çabuk mu unuttunuz?

Yazık! Bu milletin sırtına yük olan gündemlerle partiyi yıpratıyorsunuz.

CHP’yi konuştukça onlara alan açıyor, onları büyütüyor, birleştiriyor, iktidar için umutlandırıyorsunuz…

Üstelik memlekette büyük bir ahlaksızlık baş göstermeye başlamış; gençlerimiz uyuşturucu batağında, aileler boşanma rekoru kırıyor, tefeciler milleti kıskaca almış. Toplumun temeli çöküyor, siz ise bu yangını görmezden geliyorsunuz!

Asıl mesele üç-beş belediye kazanmak değil! Asıl mesele bizden küsen, sırt çeviren milyonları yeniden kazanmak.

Onlar niye bizden uzaklaştı, neden kırıldı? Bunu sorgulamadan, geçim derdini çözmeden, sokağın sesini dinlemeden, halka yüzünü dönmeden bu dava varlığını sürdüremez.

Beyler, aklınızı başınıza alın! CHP’yle yatıp kalkarak yol alamazsınız.

Sayın Cumhurbaşkanımıza en büyük kötülüğü düşmanlar değil, yanlış yönlendirmeye çalışan dost görünümlü çevre yapıyor.

"MİLLETİN KARNI AÇ"

Bu yanlışın bedeli ağır olur!

Toparlanın, halkla kucaklaşın, milletin derdini dert edinin. Ve unutmayın: Milletin karnı aç, cebi boş, ahlakı çöküyor. Gençlerimiz zehirleniyor, ailemiz parçalanıyor, toplumumuz çürüyor.

Siz bu gidişi durdurmazsanız, tarih sadece muhalefeti değil, en çok sizi suçlayacaktır..

İnşallah, bin bir emekle inşa edilmiş bu gemiyi siz batırmazsınız?!

Sahte diploma dosyalarını unutmayın, unutturmayın..

Kapatmaya çalışan siyasetçi ve bürokratları da af etmeyin.."