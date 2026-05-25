CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına ilişkin AKP'den ilk açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Çelik, "Yargının bulduğu deliller, yargının yaptığı değerlendirmeler sonucunda bu tablo ortaya çıktı. Sanki bu konunun tarafı bizmişiz gibi bir gündem oluşturmaya çalışmak, Özgür Özel yönetiminin baştan beri yetersizliklerini örtmek için kullandığı bir yöntemdir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Siyaset yargı eliyle dizayn ediliyor" sözlerini anımsatan Çelik, "Biz AK Parti kurulduğundan beri siyasetin yargı eliyle dizaynında iki kavram üzerinde hassasiyetle durduk; bir tanesi yargı vesayeti, diğeri yargısal aktivizm" ifadelerini kullandı.

AKP'li Çelik, "Beğenmediğiniz her yargı kararına, siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesi gibi bir tabirle yaklaşmanızın hiçbir geçerliliği yok. Bu konuda bir hassasiyetiniz varsa önce herkes kendi evinin bahçesini temizlemelidir" diye konuştu.

Çelik, şöyle devam etti: "Size de söyleyeceğimiz şudur; bütün kamuoyunun gözü önünde gerçekleşti ve bunu size CHP'liler söyledi. Dediler ki, 'Bu partiyi bundan temizleyin.' Bu sizin bileceğiniz iş, sizin yapacağınız işlemlerle ilgili bir konu. Biz bu olayın hiçbir tarafında değiliz. Hiçbir tarafında da olma niyetimiz yok."

"TARAF DEĞİLİZ"

"Biz CHP içindeki bu tartışmalarda taraf değiliz" diyen Çelik, şunları söyledi: "Adada kim kalmış, adadan kim gönderilmiş, o gün kim elenmiş, kim kazanmış, CHP adasında ne oluyor bizi hiç ilgilendirmez. Biz geçmişti, son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve ondan öncesindeki dönemde sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibiyle mücadele ettik. Daha sonrasında sayın Özgür Özel ve ekibiyle mücadele ettik. Dolayısıyla CHP içinde herhangi bir şekilde taraf olduğumuz bir durum yoktur. Biz CHP yönetiminde kim varsa siyasi rekabet çerçevesinde, demokratik standartlar içerisinde bu rekabeti, bu mücadeleyi sürdürüyoruz."

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TOMA'ya çıkmasını da hedef alan Çelik, "Bir siyasetçinin konuşacağı yer ya kürsüdür ya da parti otobüsüdür. Ne işiniz var TOMA'nın üzerinde. Bir siyasetçinin TOMA'nın üzerinde ne işi var! TOMA'nın üzerine niye çıkıyorsunuz!" diye konuştu.