CHP, yeni Kadın Kolları Genel Başkanı'nı seçecek

CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda yeni Kadın Kolları Genel Başkanı seçilecek. Mevcut Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın da yarışacağı seçimde Birsen Bayar ve Birsen Temir Saraç adaylıktan çekildi.

CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı, bugün ATO Congresium'da gerçekleştiriliyor.

Son kurultayını 2020'de düzenleyen CHP Kadın Kolları, 2023'teki genel seçimler ve 2024'teki yerel seçimler nedeniyle parti kararı doğrultusunda 15. Olağan Kurultayı'nı 4 yıl sonra yapacak.

"Adalet ve Eşitlik" sloganıyla düzenlenecek kurultayda, tüm illerden delegeler yeni Kadın Kolları Genel Başkanı'nı seçecek.

Kurultay öncesi adaylığını açıklayan ilk isim, Genel Başkan Yardımcısı ve mevcut Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka oldu. Ardından, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç ve eğitimci Birsen Bayar da adaylıklarını açıkladı. Kurultayda Kadın Kolları Genel Başkanlığı için adaylığını duyuran son isim ise Osmaniye Milletvekili Asu Kaya oldu.

SEÇİM ÖNCESİ 2 İSİM ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Birsen Bayar, Birsen Temir Saraç'a destekleğini açıklayarak adaylıktan çekildi. Bayar, yaptığı açıklamada,

Birsen Temir Saraç yaptığı açıklamada, "Lehime adaylıktan çekilen yol arkadaşım Birsen Bayar’a teşekkürlerimi sunuyorum. Kadınları kadınlar seçecek, bu yol iktidara gidecek!" ifadelerini kullandı.

Lehime adaylıktan çekilen yol arkadaşım Birsen Bayar’a teşekkürlerimi sunuyorum. Kadınları kadınlar seçecek, bu yol iktidara gidecek! pic.twitter.com/LdoIYsDyHV — Birsen Temir Saraç (@temir_birsen) August 4, 2024

Öte yandan Birsen Temir Saraç'ın da Aylin Nazlıaka'ya destek vermek için adaylıktan çekilmesi bekleniyor.

KURULTAY BAŞLADI

CHP'nin 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Kurultayın Kongre Divan Başkanı CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökcen seçildi.

ÖZGÜR ÖZEL: CHP'NİN İKTİDAR PROGRAMINI KONUŞACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel konuşucağı sırada Çiğli Belediyesi'nde işten atılan bir grup "İşimizi geri istiyoruz" sloganı attı. Bunun üzerine Özel, "Kadın Kolları Kongresi'ni başka amaçlara alet etmeyin. Çok rica ediyorum. Ben sizi her ortamda dinliyorum, sizi kapının önünde de dinlerim. Ama burası Kadın Kolları Kongresi... Burayı kadınlara bırakacaksınız, burayı erkeklere provoke ettirmem. Alın erkek arkadaşları dışarı..." tepkisini gösterdi.

Eylül ayında yapılacak tüzük kurultayı ile ilgili mesaj veren Özel, "4-9 Eylül tarihleri arasında CHP'nin Büyük Değişim Kurultayı'nı hep birlikte yapacağız. 4'ünde Sivas'ta kurultayımızın sembolik açılışını yapacağız. 5'inde komisyon son toplantısını Ankara'da yapacak. 6'sından itibaren 4 gün boyunca da tüzüğümüzü değiştirip öncesinde bütün hazırlıklar tamamlanmaya devam edecek, sonrasında da programımızı nasıl değiştireceğimiz, CHP'nin iktidar programını hep birlikte konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti: "Bu sefer yapacağımız Program Kurultayı bu ülkede nasıl muhalefet edeceğimizi tarif etmeyecek. Program Kurultayı ve ortaya çıkacak program, bu devleti nasıl yöneteceğimizi tarif edecek. Umudum odur ki CHP'nin oklarının ortasındaki devletçilik okunu, o program kurultayına katacağımız çevreci, doğa dostu sürdürülebilir projeler ve kadın-erkek eşitliğine yönelik olan net tutumumuzla geldiğimizde devleti nasıl yöneteceğimizi söylerken devletçilik okunun yarısını yeşile, yarısını mora boyayacağız. Eşit temsili bu partiye de, bu ülkeye de biz getireceğiz."

KURULTAYIN GÜNDEMİ

Kurultayda parti içi eşit temsil, kadın üye sayısının artırılması, İstanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, kadın cinayetleri, ekonomi gibi konular gündeme gelecek.