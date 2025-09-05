CHP yeni program için yola çıktı: Temel dönüşüm alanları ne olacak?

CHP’nin, “Halkçı Program” adı verilen yeni parti programı için yürütülecek çalışmaların ilk adımı atıldı. İlk gün çalışmaların, üç oturum şeklinde gerçekleştirileceği bildirildi.

CHP’nin 4-9 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği yeni Parti Programı çalışmalarında izlenecek yol haritası belli oldu.

ÇALIŞMALAR NASIL İLERLEYECEK?

CHP’nin Parti Programı çalışmalarının ilk gün oturumunun birinci turu, “Öngörüler ve Vizyon” başlığı altında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda katılımcılara, “Çalışma alanınızla ilgili ulusal ve uluslararası fırsatlar, tehditler, dönüşümler, eğilimler nelerdir?” diye sorulacak. Katılımcılardan, “Çalışma alanınızla ilgili CHP’nin vizyonu ne olmalıdır?” sorusuna yanıt vermeleri talep edilecek.

İkinci turda ise somut hedefler listelenecek. Bu kapsamda şu bazı sorulara yanıt aranacak:

>> Önerdiğiniz vizyonun Türkiye’nin uzun vadeli çıkarları, ekonomik gelişmesi ve toplumsal refahı bakımından yararı ne olabilir?

>> Önerdiğiniz temel dönüşüm alanlarının gerekçeleri nelerdir?

DÖNÜŞÜM ALANLARI

CHP’nin yeni parti programında, “Temel dönüşüm alanları” olarak nitelendirilen alanlar ise şunlar olacak:

Demokrasi, adalet, kalkınma, sosyal refah, güvenlik, uluslararası saygınlık, toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim dayanıklılığı, afet dayanıklılığı, halkçı yerel yönetimler, eğitim, bilim ve teknoloji.

GÜÇLENDİRME Mİ YENİ KURUMLAR MI?

Çalışmaların ikinci oturumunda ise “İcraat program önerileri” kağıda geçirilecek. Bu kapsamda eşitlik, yeşil dönüşüm, mor ekonomi ve eğitimde dönüşüm başlıkları ele alınacak. CHP’nin yeni parti programı için çalışan parti kurmayları ve akademisyenler, “Büyük dönüşümler için gereken kurumlar, haklar ve devlet anlayışı” başlığında da çalışmalar yürütecek.

Bu kapsamda yanıt aranacak sorular arasında şunlar yer alacak:

>> Dönüşümleri sağlamak için mevcut kurumların güçlendirilmesi mi yeni kurumların inşası mı gereklidir?

>> Dönüşümlerin gerçekleştirilebilmesi için hangi hakların hukuki güvence altına alınması gerekmektedir?

>> Bu dönüşümler, devlet-toplum ilişkilerinde hangi sonuçları üretecektir?