CHP yeniden Yargıtay'a başvurdu: Bu kez Özgür Özel adına yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), genel başkan değişiminin yaşandığı 2023'teki kurultay hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından Yargıtay'a bir kez daha başvurdu.

Başvuru bu kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına yapıldı.

Saat 15.30 sularında yapılan başvuru Yargıtay tarafından kabul edildi.

KILIÇDAROĞLU GERİ ÇEKMİŞTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin kurultay davasına ilişkin 'mutlak butlan' kararına itiraz eden CHP bu sabah da temyiz incelemesi için Yargıtay'a başvurmuştu.

Yargıtay'a yapılan başvuruda, "kararın yapılacak temyiz incelemesi sonucunda mutlaka bozulması gerektiği" ifade edilmişti.

Ancak bu başvuru, mutlak butlan kararının ardından mahkeme kararıyla parti genel başkanı ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından geri çekilmişti.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ilk derece yargılamasında davanın bir kısım davacılar yönünden reddine, diğer davacılar yönünden ise davanın konusuz kaldığına karar verdiği aktarılan dilekçede, "buna karşılık Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin İstinaf başvurusunu kabul ederek ilk derece kararını kaldırdığı ve davanın kabulüne karar verdiği" hatırlatılmıştı.

Dilekçede, kararla CHP’nin siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği, Anayasa’ya aykırı davranıldığı vurgulandı ve kararın yapılacak temyiz incelemesi sonucunda mutlaka bozulması gerektiği ifade edilmişti.