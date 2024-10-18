CHP 'yenidoğan çetesi' için heyet görevlendirdi

İstanbul'da, bazı 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla ortak hareket ederek hasta bebekleri anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip en az 10 bebeğin ölümüne neden oldukları tespit edilen ve kamuoyunda “yenidoğan çetesi” olarak anılan bir çete yakalandı. Olaya ilişkin iddianamede 47 kişi şüpheli olarak yer aldı, 22’si tutuklandı.

CHP Lideri Özel X hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin gündemindeki ‘Yenidoğan Çetesi’ için heyet görevlendirdiğini duyurdu.

Heyette CHP Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz ve Gamze Taşcıer ile milletvekilleri Aylin Yaman, Kayıhan Pala, Gamze Akkuş İlgezdi, Turan Taşkın Özer, Murat Çan ve Ali Karaoba yer alıyor.

Yenidoğan bebek ölümlerine ilişkin yaşanan vahim olayları incelemek ve araştırmak amacıyla Genel Başkan Yardımcılarımız Zeliha Aksaz Şahbaz ve Gamze Taşcıer ile milletvekillerimiz Aylin Yaman, Kayıhan Pala, Gamze Akkuş İlgezdi, Turan Taşkın Özer, Murat Çan ve Ali Karaoba'dan… — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 18, 2024

Özel’in paylaşımı şu şekilde:

“Yenidoğan bebek ölümlerine ilişkin yaşanan vahim olayları incelemek ve araştırmak amacıyla Genel Başkan Yardımcılarımız Zeliha Aksaz Şahbaz ve Gamze Taşcıer ile milletvekillerimiz Aylin Yaman, Kayıhan Pala, Gamze Akkuş İlgezdi, Turan Taşkın Özer, Murat Çan ve Ali Karaoba'dan oluşan bir heyet görevlendirildi. Heyetimiz çalışmalarına derhal başlamıştır."