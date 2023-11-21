CHP, yerel seçim adaylık başvuru detaylarını duyurdu

CHP, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için adaylık başvuruları için detayları duyurdu. Adaylık başvuruları bugün (21 Kasım) başlıyor.

CHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için takvimini açıkladı.

Dün yapılan MKYK toplantısında alınan karara göre aday olmak isteyenlerin bugünden itibaren 28 Kasım’a kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

Aday olmak isteyen il, ilçe belediye başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin ise 1 Aralık-5 Aralık tarihleri arasında görevlerinden istifa etmesi gerekiyor.

Karara göre belediye başkan adayı ve belediye meclis üyesi adayı olmak isteyenlerden en az 1.000 en fazla 50 bin lira da ‘özel ödenti’ ücreti alınacak.

Bu ücretlerin sıralamasıysa şöyle: