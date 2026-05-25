CHP'yi Saray’a bağlama hamlesi

Muhalefeti etkisiz hale getirmek için verilen CHP’ye yönelik mutlak butlan kararının ardından Genel Merkez binasındaki nöbet sürerken Saray’dan yeni bir hamle geldi. Genel Merkez binasına giren polisler binayı zor kullanarak boşalttı.

Binada direnen yurttaşlar barikat kurarken CHP binası gaza boğuldu. Plastik mermilerin de kullanıldığı müdahaleden çok sayıda yurttaş etkilendi.

CHP Lideri Özgür Özel, binada bulunduğu sırada kendisine ulaştırılan tahliye tebligatını yırtarak, "Bunun için yıktılar baba ocağını" ifadesini kullandı. Müdahalenin ardından Özel, saat 15.40 sıralarında CHP Genel Merkezi’nden ayrılarak kitleyle birlikte Meclis’e yürüdü.

Özel, yaptığı açıklamada, "Herkes kendisine yakışanı yapıyor! Buraya bir daha geldiğimizde ne bu iktidar, ne de bu iktidarın işbirlikçileri bir daha buna cesaret edemeyecekler" dedi.

CHP Genel Merkezi’nde hareketlilik önceki gece saatlerinden itibaren arttı. CHP örgütleri, önceki gece saatlerinde CHP Genel Merkezi’ne çağrı yaptı.

Parti bahçesine otobüslerin çekildiği görüldü. Mutlak butlan olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı, Genel Merkez’in boşaltılması için Emniyet’e başvurdu. Polis, saat 14.20’de Genel Merkezi tahliye etmek için binaya girdi.

Sabah saatlerine doğru çok sayıda CHP milletvekili, Parti Meclisi üyesi, il ve ilçe başkanı genel merkez binasına geldi.

BARİKATLAR KURULDU

Bu sırada CHP Genel Merkez önüne gelen Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu iddia edilen bazı kişiler ile Genel Merkez’de nöbet tutan partililer arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada partililer, Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu belirtilen kişileri Genel Merkez’den uzaklaştırdı.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, delegelerin seçtiği Özgür Özel yönetiminin genel merkezi terk etmemesi nedeniyle polise başvurdu. Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne 23 ve 24 Mayıs’ta iki ayrı dilekçe veren Çelik, ‘gerekli işlemlerin yapılmasını’ talep etti. Ankara Valiliği de başvuru üzerine CHP Genel Merkezi’nin teslim edilmesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiğini açıkladı.

Bazı polislerin elinde demir kesmekte kullanılan aletler olduğu görüldü. Genel Merkez’de nöbet tutan partililer de olası müdahaleye karşı çeşitli önlemler aldı. Partinin giriş kapıları önüne parti otobüsleri yerleştirildi. Giriş kapıları, banklar ve beton saksılarla kapatıldı, katlar arası geçişlerde sınırlama getirildi. Kapılara yerleştirilen banklar, plastik kelepçelerle birbirine kilitlendi.

Ayrıca binanın farklı noktalarındaki kapılar da beton saksılarla kapatıldı, bina içine de akordiyon barikatlar yerleştirildi.

Aralarından 50’den fazla CHP İl başkanının da olduğu Genel Merkeze desteğe gelen yurttaşlara polis müdahale etti. CHP İl Başkanları kol kola girerek barikatları aşmaya çalıştı. İl başkanları ve beraberindeki yurttaşlar polisin müdahalesine maruz kaldı.

POLİS BİNAYA GİRDİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş’ın bulunduğu CHP heyeti, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü. Bu esnada polis, CHP Genel Merkezi’ni tahliye etmek için binaya girdi.

CHP Genel Merkezi bahçesindeki garaj kapısı polis ekiplerince kırıldı. Polis ekipleri partililere biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. CHP Genel Başkanı Özel, polisin CHP Genel Merkeze girdiği dakikalarda sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. Özgür Özel, şunları söyledi: "Kaldırabilirler, söküp atabilirler, sokağa atabilirler. Ama zaten biz bu binada oturarak partiyi birinci parti yapmadık. Bu binada oturmakla seçim kazanılmıyor. Bunu en iyi birileri bilir."

YAKIŞANI YAPTIK

Müdahalenin ardından Meclis’ye yürümek üzere binadan çıkan Özel bir açıklama daha gerçekleştirdi. Özel bu kez şöyle konuştu: “Baba ocağına Atatürk’ün evine sabahın 07.00’sinde, biz onlara ‘En kısa sürede kurultay ilan edin bu sorun bitsin deyip öğlen 12.00’de bunu konuşalım’ demişken sabahın 07.00’sinde Ankara’da ne kadar kriminal tip varsa onları takıp baba ocağının kapsına dayananlar da kendisine yakışanı yaptı, 80 yaşında burada direnenlerle 16 yaşında halkçı liseli genç de kendine yakışanı yaptı. Yapmayın dedik. Partiyi kişisel hırslarınızdan dolayı AK Parti’ye teslim etme planının parçası öznesi olmayın dedik. Dinletemedik. Yalancıları iftiracıları mahkeme mahkeme gezdirdiler. Butlan kovaladılar. Delegenin vermediği yetkiyi AK Parti’nin hakiminden dilendiler. Bundan sonra eğriye eğri, doğruya doğru. Biz bugün de kendimize yakışanı yaptık.”

CHP Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamanın ardından Özel, beraberindekiler ile birlikte yoğun yağmur altında Meclis’e yürüdü. Yürüyüşte CHP Genel Başkanı Özel’e destek verilirken, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterildi. Yürüyüş sırasında TOMA’ya çıkan Özgür Özel, kitleyi selamladı ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganını attı. Özel, yaptığı açıklamada, "Bir makam odası geride kaldı, meraklısına bıraktık. Ama bir diğeri Meclis’te. Bundan sonra CHP’nin gerçek genel merkezi, TBMM’deki grup odasıdır" dedi.

HEPİNİZ AYNI YERDESİNİZ

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdiği bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "Darbeci, yargı kolları başkanı, kukla ve dahili bedhah kayyım! Hepiniz aynı yerdesiniz" dedi. İmamoğlu, "Yoldaşım, Genel Başkanım Özgür Özel’in yanındayım, birlikte azim ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Darbecilerin hukuksuz manevralarının, baskın seçim hazırlıklarının, ana muhalefeti işgal çalışmalarının, hepsinin farkındayız. Koltuğunu terk etmemek için millete her türlü acıyı yaşatanlar, bu operasyonlarla korku iktidarlarının son aşamasına geçiş yapmıştır. Biz hiç seçim kaybetmedik ve milletin iradesiyle Türkiye’nin birinci partisi olduk. Yoldaşım, Genel Başkanım Özgür Özel’in yanındayım, birlikte azim ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yazılı bir açıklama yaparak CHP’nin 45 gün içinde kurultaya gitmesi gerektiğini açıkladı. “Buradan; hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve millet iradesine inanan herkese açık bir çağrıda bulunuyorum” diyen Yavaş şunları söyledi: “Kurultay delegelerimizle seçilmiş olan irade ortadadır. Hal böyleyken bu tabloyu kimsenin kabul etmesi beklenemez.”

Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim" açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu, "Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır" ifadelerini kullandı.

MAFYATİK TİPLER GETİRİLDİ

Sosyal medyada ise Kılıçdaroğlu destekçisi olarak gelen kişilerin kimler olduğu tartışma konusu oldu. Kılıçdaroğlu’nu desteklemek üzere CHP’ye girmeye çalışan bir kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyen paylaşımları gündem oldu. Hatta aynı kişinin sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’na hakaret etmesine rağmen Genel Merkez önüne neden geldiğine dair paylaşımlar yaptı. Bu kişinin aynı zamanda Şahinler olarak bilinen mafya grubunun lideri Sedat Şahin ile aynı masada fotoğrafı bulunuyor. Bir dönem MHP Ankara İl Başkanlığı’nda yöneticilik de yapan Ramazan Kubat’ın, CHP Genel Merkezi’ne gelinmesi için bu kişileri organize ettiği iddialar arasında.

4 VEKİL İDDİASI

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel ile yaptığı 2. görüşmede kurultaya gitmek için 4 vekilin ihraç edilmesi şartını sunduğu iddia edildi. Halktv.com.tr’de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu’nun Özel ile yaptığı görüşmede kurultaya gitmek için kritik bir şart sunduğu öne sürüldü. Özel’in ise Kılıçdaroğlu’nun talebini reddettiği belirtildi. İhracı istenen vekillerin ise CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan olduğu öne sürüldü.

TEPKİLER SOKAKLARA TAŞTI

CHP il teşkilatları yaşananların ardından pek çoğu kentte akşam saatlerinde protesto eylemleri düzenledi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “CHP Halktır, halkın dediği olur. İstanbul üç bölgede meydanlarda! Halkın iradesine, demokrasiye ve geleceğimize sahip çıkmak için meydanlardayız. Tüm halkımız davetlidir” dedi. İstanbul’da Kadıköy, Şişhane ve Bahçelievler’de yapılan eylemlere katılanlar tepkilerini dile getirdi. İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra İzmir, Denizli, Mersin, Adana ve pek çok ilde de mutlak butlan kararı ve CHP Genel Merkez’ine yönelik polis müdahalesi protesto edildi. Meydan ve sokaklarda bir araya gelen yurttaşlar “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganları attı. Eylemlere SOL Parti, TİP, EMEP, KESK, TMMOB, DİSK, TTB gibi siyasi parti, demokratik kitle örgütleri ve sendikalar da destek verdi.

ÖZGÜR ÖZEL’E DESTEK

CHP’li il belediye başkanları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e destek vererek, “Parti içi demokrasiye olan inancımızla 45 gün içerisinde yapılacak olağanüstü kurultay ile iktidar yürüyüşümüz hız kesmeden yoluna devam edecektir” açıklamasını yaptı. CHP’li büyükşehir belediye başkanları da önceki gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapılan görüşmenin ardından ortak açıklama yapmıştı. Açıklamada, “Cumhuriyeti kuran Partimiz, ülkemizin demokrasi tarihinde bugüne kadar yaşanmış zor süreçlerden başarıyla çıkmıştır. Partimiz, bugün içinde bulunduğumuz süreçten de birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek çıkacaktır” denilmişti.

ÇİKOLATA DAĞITTILAR!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibinin CHP Genel Merkezi’nin 12. katına çıkarak Genel Başkan makam odasında bulunan Özgür Özel yazılı kapı tabelasını söktüğü belirtildi. Aynı zamanda genel merkez içerisinde bulunan Özgür Özel’e ait fotoğrafların da indirildiği aktarıldı. Kılıçdaroğlu’nun ekibi CHP Genel Merkezi özel kalem odasında çikolata dağıttı.

ASLA KABUL ETMİYORUZ

Polisin CHP Genel Merkezi’ne yaptığı baskına tepki gösteren DEM Parti, “Valilik kararıyla polisin CHP Genel Merkezine zorla girerek parti yöneticilerini, milletvekillerini ve yurttaşları tahliye etmesini kabul etmiyoruz” açıklamasında bulundu. Eş Genel Başkanların imzasıyla yayımlanan açıklamada ise “Ana muhalefet partisinde yaşanan her sarsıntı Türkiye’nin siyasal düzenini doğrudan etkiler. Bu süreçte üzerimize düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız” dedi. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Türkiye’nin en temel ihtiyacı, demokratik hukuk ilkelerinin güçlendirilmesi, toplumsal barışın büyütülmesi ve demokratik siyaset alanının genişletilmesiyken; bu baskıcı yöntemlerde ısrar edilmesi kabul edilemez.”

KILIÇDAROĞLU’NA YAKIN İSİMLERDEN TEPKİ

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ortak bir açıklama yaparak CHP Genel Merkezi önünde yaşananlara tepki gösterdi. Polis marifetiyle parti binasına girilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan milletvekilleri, en kısa sürede Kurultay'a gidilmesi gerektiğini kaydetti. 5 milletvekilinin ortak açıklaması şöyle: "Bugün CHP Genel Merkezi önünde yaşananlar; hiçbir partilinin, hiçbir demokratın ve kamuoyunun kabul edebileceği bir tablo değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne, Ankara Emniyeti’ne yazı yazılarak polis marifetiyle girilmesi doğru değildir, olmamalıdır. Partililerin karşı karşıya getirilmesi; parti vicdanını da kamu vicdanını da derinden yaralamaktadır. Bu kırılmanın ve ayrışmanın daha fazla büyümemesi için yapılması gereken; en kısa zamanda kurultaya gidilmesidir."