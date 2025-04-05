CHP yol haritasını çizecek

CHP’nin Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceği olağanüstü kurultayda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tek aday olacak. Toplam bin 368 delegenin katılacağı kurultayda Parti Meclisi seçimleri de çarşaf liste yöntemiyle yapılacak. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 60 kişilik Parti Meclisi için Özel, önerdiği isimleri anahtar listeyle delegelere sunacak.

Kurultay iptali ve “CHP’ye kayyum atanma” tartışmaları arasında düzenlenecek CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı’na yönelik geri sayım sürüyor. CHP lideri Özgür Özel’in kurultay yaklaşırken kulislerde, “Parti Meclisi’nde değişiklik olacak mı?” sorusunun yanıtı aranıyor.

PARTİ MECLİSİ DEĞİŞECEK Mİ?

CHP kaynakları, Parti Meclisi’nde büyük bir değişiklik yaşanmayacağını savunuyor. Partiye yönelik topyekun saldırıların ancak parti içinde tam işbirliği halinde savuşturulabileceğini kaydeden CHP’liler, “Dolayısıyla kurmay kadrosunda büyük değişiklikler yapılmayacak. Seçim kazandıran yönetim büyük ölçüde korunacak” diyor.

PM listesinin, tüm isimlerin ayrı ayrı oylandığı çarşaf liste yöntemiyle belirlenmesi bekleniyor. Özel’in, PM’de mutlaka olmasını istediği isimlerin yer aldığı anahtar listeyi, delegelere önereceği ifade ediliyor. Listede yer almayan ve “Parti içi muhalefet” olarak nitelendirilen bazı isimlerin de anahtar listeyi delege oylarıyla delmeye çalışması bekleniyor.

CHP'de MYK’nin ise yeniden kurgulanacağı konuşuluyor. Bu kapsamda gölge kabinenin, “CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasında aktif rol alabilecek ve aday ile uyumlu çalışabilecek” şekilde kurgulanacağı söyleniyor. CHP’nin, kampanya sürecinde Ankara ve İstanbul’da kuracağı, “Cumhurbaşkanlığı ofislerinde” gölge kabine üyelerinin daha aktif çalışma yürütmesi planlanıyor. CHP’nin gölge kabinesinin, “CHP iktidarının yol haritasını şekillendirecek” çalışmalara imza atacağı belirtiliyor. CHP’li Ümit Uysal da adaylığını açıkladı.

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HAKSIZLIĞI, ZORBALIĞI BİRLİKTE YENECEĞİZ

23 Mart'tan bu yana Silivri'de tutuklu olan İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan Pazar günü yapılacak CHP Olağanüstü Kurultayı nedeniyle delegelere mektup yolladı. İmamoğlu mektupta, "Bu iktidar, karşısında rakip aday istemiyor, rakip parti istemiyor, serbest ve adil seçimler yapılsın istemiyor" ifadesini kullandı. “Ne yaparlarsa yapsınlar, başaracağız!” diyen İmamoğlu, Haksızlığı, zorbalığı yeneceğiz. Özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin iktidarını hep birlikte inşa edeceğiz. Kararlı tavrınız, mücadeleniz için size teşekkür ediyor, milletimize umut ve cesaret vereceğine inandığım kurultayımızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Sevgi ve saygılarımla." İfadelerini kullandı.

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ÖZEL’DEN ESKİ BAŞKANLARA DAVET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü. Özel, eski genel başkanları 21’inci Olağanüstü Kurultaya davet etti. Öte yandan CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın, CHP’ye yönelik saldırılara 6 Nisan’da kararlı bir cevap verileceğini kaydetti. Emir, “Kurultayı tamamlayıp yola devam edeceğiz” derken Günaydın, “CHP’ye yönelik saldırılar, parti içi konsolidasyonun tam olarak sağlanması ile püskürtülecektir” dedi.