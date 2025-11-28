CHP yönetim kadrosu genişliyor: PM üye sayısı 80’e çıkıyor

CHP’nin 39. Olağan Kurultayı kapsamında bugün parti programının yanı sıra tüzükteki bazı değişiklerin de oylaması yapılacak.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP’nin en üst düzey yönetim organı olan 60 kişilik Parti Meclisi’nin üye sayısı 80’e çıkarılacak.

Edinilen bilgiye göre, Parti Meclisi’ndeki sekiz kişilik Bilim Kültür Sanat Platformu üyeliği kontenjanı 10’a yükseltilecek.

Kalan 52 kişilik üyelik de 70’e çıkartılacak.