CHP Yozgat İl Başkanı Yaşar: “Çiftçinin aklıyla alay ediliyor"

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, son yıllarda Yozgat’ta meydana gelen kuraklık ve doğal afetler nedeniyle çiftçilerin yaşadığı sorunlara ilişkin açıklama yaptı.

Çiftçinin tarımsal üretim için kullandığı kredi borçlarını ödeyebilmek için traktörünü, beslediği hayvanını, tarlasını satmaya çalıştığını belirten Yaşar, bu yıl dolu, sel, kuraklık ve aşırı sıcaklardan dolayı tarlaradan ürün alınamadığını, birçok tarlaya biçerdöverlerin girmediğini kaydetti. Yaşar, çiftçinin tarımsal üretim için tarım kredi ve bankalardan kullandığı kredilerin faizsiz olarak ertelenmesini beklerken, ilk taksitler ödendikten sonra “müjde” diye duyurulan erteleme kararının da gerçeklerden çok uzak olduğunu bildirdi.

“FAİZ İNDİRİMİ YÜZDE 25 DENİYOR AMA...”

“Müjde” olarak yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirten Yaşar, “Geçtiğimiz günlerde Yozgat milletvekilimiz Sayın Süleyman Şahan'ın Tarım Bakanlığı'nın ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çiftçilerimizin borçlarında faiz indirimi yaptırıldığı ve taksitlendirme diyerek müjde ile verdiği açıklama maalesef ki doğru değil. Tarım Bakanlığı'nın uygulamasına göre, doğal afetten zarar gören çiftçilerimize faiz indirimi ve erteleme deniyor. Bu erteleme 1 milyon lirayı baz alırsak 12 ay vadede yüzde 46 ile toplamda ödenecek tutar 1 milyon 460 bin lira. Doğal afet nedeniyle erteleme süresi 12 ay. Faiz indirimi yüzde 25 deniyor ama 1 milyon liraya ödenecek tutar 1 milyon 345 bin lira. Nasıl yüzde 25 oluyor bu? Dolayısıyla bu vatandaşın aklıyla alay etmek gibi bir şeydir” diye konuştu.

“YOZGAT ÇİFTÇİSİ BU YIL ÇOK PERİŞAN OLMUŞTUR”

Yozgat çiftçisinin durumunun kötü olduğuna dikkat çeken Yaşar, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Çiftçi borcunu ödemek için, çiftçi bankadan kırmızı kalem yememek için tarlasını sattı, traktörünü sattı, ahırdaki hayvanını sattı. Sonra çiftçinin aklıyla alay eder gibi bu açıklamalar, bu çiftçiyle dalga geçmektir. Çiftçilerimiz perişandır, çiftçilerimiz borcunu ödeyememektedir. Hangi köye giderseniz, hangi beldeye giderseniz vatandaşımız traktörünü satıyor, tarlasını satıyor. Ne tarla alan var ne traktör alan var. Hayvanı para etmiyor. Zaten hayvanı kalmamış. Dolayısıyla çiftçi özellikle Yozgat çiftçisi bu yıl çok perişan olmuştur.

Yapılacak iş çok basittir. Çiftçinin borcunu bir yıl en azından nefes alacak şekilde faizsiz, kalan borçlarını düşük vadeli taksitlerle, düşük faizli taksitlerle taksitlendirmek lazım. Çiftçiye destek vermek lazım mazot, gübre desteği. Çiftçi 55 liraya mazot alarak tarımı ayakta tutamazsınız. Kilosunu 35 liraya gübre alarak çiftçi geçimini idame ettiremez. Çiftçi tarlasını ekemez. Ekemediği zamanda bugün marulun tanesi 50 lira olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük parası 15 yıl önce 5 gram altın ederken bugün bırakın 5 gram altını 5 tane marul etmez hale getirilmiştir. Dolayısıyla Türkiye'yi ayağa kaldıracaksak hep söylüyoruz çiftçi üretmeden, çiftçiyi ayağa kaldırmadan tarımı ayağa kaldıramazsınız. Özellikle Yozgat çiftçisi perim perişan olmuştur. Perişan demiyorum, perim perişan olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Tarım Bakanı'na buradan çağrıda bulunalım; derhal çiftçilerimizin sorunlarına el atılmalı, çiftçilerimize sahip çıkılmalı. Bu sadece çiftçiye sahip çıkmak anlamına gelmez. Türkiye'nin tarımına, Türkiye'nin tüketicisinin sofrasına hizmet anlamına gelir. Çiftçi bu şartlarda daha da perişan olup tarlasını ekemeyecek. Önümüzdeki yıllar biz bu günleri de aramış hale geliriz.”