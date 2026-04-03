CHP, Zonguldak'ta İl Genel Meclisi seçim sonuçları için valiliğe başvurdu: "141 bin oy yok sayılamaz"

CHP Zonguldak İl Başkanlığı, İl Genel Meclisi başkanlık seçimlerine ilişkin itiraz dilekçesini valiliğe sundu. İl Başkanı Devrim Dural, süreci "hukuksuzluk ve milli iradenin gaspı" olarak nitelendirerek, "Sayın valimizden hukukun üstünlüğünü gözeten, adil ve hakkaniyetli bir karar bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen 141 bin oyun yok sayılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Bu sadece partimize değil, Zonguldak halkının iradesine yapılmış bir müdahaledir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak İl Başkanlığı, İl Genel Meclisi üyeleri, ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, İl Genel Meclisi başkanlık seçimlerine ilişkin itiraz dilekçesini Zonguldak Valiliği'ne sundu. Valilik binası önünde partililerle birlikte açıklama yapan CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, önceki gün gerçekleştirilen İl Genel Meclisi başkanlık seçimlerine yönelik itirazlarını resmi olarak ilettiklerini belirtti.

Dural, CHP İl Genel Meclisi grubu, ilçe başkanları ve partililerle birlikte hareket ederek dilekçeyi sunduklarını ifade ederek, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi grubumuz, ilçe başkanlarımız ve değerli partililerimizle birlikte valiliğimize, evvelsi gün yapılan seçimlerle alakalı itiraz dilekçemizi vermiş bulunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan bu hukuksuzluk ve adaletsizliğe karşı duruşumuzu dilekçemizde açık bir şekilde ifade ettik" dedi.

Valilik makamından hukuka uygun ve tarafsız bir değerlendirme beklediklerini dile getiren Dural, yetkinin valilikte olduğunu hatırlatarak, "Burada yetki valilik makamındadır. Sayın valimizden hakkaniyetli bir karar beklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Sayın valimizin hukukun üstünlüğünü gözeterek, hukuk çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve milletin iradesini savunan bir karar vereceğine olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında İl Özel İdaresi Kanunu'nun 15. maddesine de değinen Dural, söz konusu maddenin meclis kararlarının denetim sürecini açıkça düzenlediğini belirterek, şunları söyledi:

"İl Genel Meclisi tarafından alınan kararların tam metni en geç beş gün içinde valiliğe gönderilmek zorundadır. Sayın Vali de hukuka aykırı gördüğü kararları yedi gün içinde gerekçesini açıkça ortaya koyarak yeniden görüşülmek üzere meclise iade edebilir. Ayrıca valiliğe gönderilmeyen hiçbir meclis kararı yürürlüğe giremez. Biz de tam olarak bu yasal çerçeveye dikkat çekiyoruz.

Burada özellikle vurgulamak istediğimiz konu hukukun üstünlüğüdür. Hukuk yoksa demokrasi de yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı 141 bin oyun yok sayılması kabul edilemez. Bu yalnızca bir idari işlem değil, açıkça Zonguldak halkının iradesinin hiçe sayılmasıdır. Biz bunu net bir şekilde bir 'milli irade gaspı' olarak değerlendiriyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. İlk başvurumuzu yetkili merci olan valiliğe yaptık. Ancak bu süreç yalnızca bununla sınırlı kalmayacak. Hukukun bize tanıdığı tüm itiraz yollarını sırasıyla kullanarak başvurularımızı sürdüreceğiz."

Dural, Partinin hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu yerde hukukun üstünlüğü olur. Bu itirazımızı güçlü bir şekilde ortaya koyduk. Bugün dilekçemizi valilik makamına ilettik. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" diye konuştu.