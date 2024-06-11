CHP’de 18 yıl aradan sonra tarihi zirve: Özel-Erdoğan görüşmesi 1,5 saat sürdü

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi’ne giderek CHP Lideri Özgür Özel ile görüştü. Yaklaşık bir buçuk saat süren zirvede, Gezi Davası’ndan asgari ücretlilere, Emine Şenyaşar’dan emekli maaşlarına kadar pek çok konu konuşuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi’ne geldi. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Özgür Özel ile buluştu. Özel’in Genel Merkez’in 12’nci katında bulunan makam odasında gerçekleşen görüşme saat 16.00’da başladı.

CHP Genel Merkezi’nde sabah saatlerinden itibaren başlayan önlemler kapsamında, Sosyalist Enternasyonel bayrağı, Cumhurbaşkanlığı forslu Türk bayrağına yer açılmak için indirildi. CHP Genel Merkezi’nin her katında polis konuşlandırıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı koruma ekipleri, resmi prosedür kapsamında zirve öncesi Genel Merkez’de bomba araması yaptı.

Çevre güvenliğini de sağlayan güvenlik güçleri, CHP Genel Merkezi’nin yakınında bulunan sokaklardaki sivil araçları kaldırdı. Genel Merkez’in giriş kapısının yer aldığı sokak ise araç trafiğine kapatıldı. CHP Genel Merkezi’nin etrafındaki yüksek binalara polisler yerleştirildi, sokakta bulunan kafe boşaltıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

CHP Lideri Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleştirilen ziyaretin hemen öncesinde basın mensupları, Genel Merkez binasından çıkarılarak kendileri için oluşturulan özel alana alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretini tamamlayana kadar basın mensuplarının binaya girişine izin verilmedi. Televizyon kanalları için özel bir bölümün ayrıldığı CHP Genel Merkezi’nin etrafında kuş uçurtulmadı. Görüşme sırasında CHP Genel Merkezi’nin asansörleri devre dışı bırakıldı, kat geçişlerinin sağlandığı kapılar kilitlendi.

Fotoğraf: AA

ÖZEL’DEN KARŞILAMA

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15.55’de CHP Genel Merkezi’ne girdi. Erdoğan’a hemen her yerde olduğu gibi geniş bir araç filosu eşil etti. Erdoğan’ı CHP Genel Merkezi’nin girişinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel karşıladı. İkili, CHP Genel Merkezi bahçesine ziyaretçiler için serilen kırmızı halıda yürüyerek binanın girişinde gazetecilere el salladı. Gazetecilere verilen fotoğrafın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve CHP Milletvekili Namık Tan, 12’nci kata çıktı.

2 Mayıs’ta AKP Genel Merkezi’nde yapılan İlk görüşmede Özel ve Erdoğan’ın yanındaki bir koltuğun boş kalması nedeniyle yaşanan tartışma sonrası dün liderler tekli koltuklarda yan yana oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk Bayrağı önünde, CHP lideri Özel’in ise partisinin bayrağının önünde oturduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “CHP’nin 12’nci kat menüsünde” yer alan mor reyhan çayı ile keçiboynuzu çayının ikram edildiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise kahve içtiği bildirildi.

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A HEDİYE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Paşabahçe’nin “Gururla” koleksiyonundan “Payidar Gondol” isimli parçayı hediye etti.

Payidar Gondol, II. Meclis salonunun balkonundaki defne ve meşe dallarıyla süslü, ay yıldızlı görselden esinlenerek tasarlanmıştır. Genelde zaferin ve barışın simgesi olarak kullanılan defne, kimi zaman da kahramanlık, bilgelik, güzellik ve ölümsüzlüğü; meşe ise gücü, kudreti, bilgeliği sembolize etmektedir. Meclis balkonundaki defne ve meşe dallarıyla süslü ay yıldızı görselin işlendiği Payidar Gondol, TBMM’nin gücünü, Atatürk’ün liderliğindeki bağımsızlık savaşının önemini, zor ulaşılan barışın değerini ve Cumhuriyetin sürekliliğini simgelemektedir.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ

Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri Gezi Davası tutukluları oldu. Özel, Erdoğan’a hukuksuz şekilde içeride tutulduklarını belirttiği Gezi Davası tutuklularıyla ilgili AYM ve AİHM kararlarına uyulması gerektiğini iletti. Emekli kuvvet komutanlarına yönelik salıverilme kararını iyi niyetli bulduklarını kaydeden Özel, hukuksuzlukların çözümüne yönelik daha fazla somut adım atılması gerektiğini söyledi.

CHP Lideri Özel’in dosyasında Şenyaşar Ailesi de yer aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde eski AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu öldürülen Emine Şenyaşar’ın, adalet arayışını, görüşmede gündeme getirdi. Kobani Davası kararları, Yargıtay seçiminde yaşanan tartışmalar, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanması ve Sinan Ateş cinayeti üzerinden emniyette yaşanan kriz de zirvede konuşuldu. CHP Lideri Özel, yargıya siyasi müdahale ve sert söylemler ile kutuplaştırma ısrarının Türkiye’ye zarar vereceğini kaydetti. Emeklilerin insanca koşullarda yaşayabilmelerine olanak sağlayacak düzeyde bir zam yapılması ve asgari ücretin de arttırılması gerektiği de Erdoğan’a anlatıldı.

CHP kaynaklarına göre, görüşmenin olumlu bir havada geçti. Taleplere yönelik somut adımlar atılması halinde görüşmelerin devam edeceğini ifade eden CHP kaynakları, “Taleplerimizin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin takipçisi olacağız” diye konuştu.

GEZİ TABLOSU KIRPILDI

Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin paylaştığı fotoğrafta Gezi'de hayatını kaybedenlerin resimlerinin yer aldığı tablo kırpıldı.

ÖZEL'DEN 'ADALETLİ VERGİ SİSTEMİ' VURGUSU

Özel’in ekonomik beklentilerin karşılanması için makro bir çözüme ihtiyaç olduğunu belirterek, adaletli bir vergi sistemi için tüm siyasi partilerin katılımıyla Meclis’in çalıştırılmasını teklif ettiği kaydedildi. Özel’in çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasının esas olduğunu, bunun yanında mevcut bütçenin gelir ve giderleri üzerinde de mali çalışma yapılması ve adaletsizliği giderecek tedbirler alınması gerektiğini söylediği ifade edildi. Bu çerçevede, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP’nin ekonomi kadrolarının, adaletli bir vergi sisteminin oluşturulması talebi konusunda bir araya gelebileceği bildirildi.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

MERDİVENLERDE SOHBET

Görüşme, yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Görüşmenin ardından kapıya çıkan ikilinin, merdivenlerde bir süre sohbet ettiği görüldü. Özel ve Erdoğan, makam aracına kadar birlikte yürüdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracına binerek CHP Genel Merkezi’nden uzaklaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, zirvenin ardından A Takımını topladı. Özel’in MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarıyla ilgili kurmaylarına bilgi verdiği bildirildi.