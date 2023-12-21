CHP’de aday mesaisi: 125 aday daha belli belli oldu

CHP, üçü büyükşehir olmak üzere toplam dokuz il ve 116 ilçe belediyesinin başkan adaylarını açıkladı. CHP’nin Konya Büyükşehir Belediyesi başkan adayı İsmail Sonkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi başkan adayı ise Ferdi Zeyrek oldu

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’de 18.30’da başlayan Parti Meclisi toplantısı, üç saat sürdü. Toplantının ardından kameraların karşısına çıkan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin 150’nin üzerinde seçim çevresindeki adaylarını açıkladı. CHP’de dört saate yakın süren MYK’nin ardından gerçekleştirilen PM toplantısında oylanan belediye başkan adaylarının tamamının isminin, oy birliği ile netleştiği bildirildi.

CHP’de isimleri kesinleşen adaylar arasında ikisi büyükşehir olmak üzere toplam dört ilin adayları da yer aldı. Merakla beklenen Adana, Mersin ve Aydın’ın adayları ise açıklanmadı. Bu kentlerin adaylarının, “Raporlama süreçleri devam ettiği” için açıklanmadığı bildirildi.

TOPLAM 35 ÇEVREDE ÖN SEÇİM

PM toplantısının ardından kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in verdiği bilgiye göre, toplantıda 160 seçim çevresine yönelik görüşmeler yapıldı. Bu seçim bölgelerinin 35’inde ön seçim kararı alındı. Toplam 125 seçim çevresinde ise adaylar anketler, kamuoyu yoklamaları, örgüt görüşleri ve görevlendirilen heyetlerin raporları doğrultusunda belirlendi.

Yücel’in ismini açıkladığı CHP’nin büyükşehir belediyesi ve il belediyesi başkan adayları ise şöyle sıralandı:

>> Konya Büyükşehir Belediyesi: İsmail Sonkaya

>> Manisa Büyükşehir Belediyesi: Ferdi Zeyrek

>> Samsun Büyükşehir Belediyesi: Cevat Öncü

>> Çanakkale Belediyesi: Muharrem Erkek

>> Kırşehir Belediyesi: Selahattin Ekicioğlu

>> Bartın Belediyesi: Muhammet Rıza Yalçınkaya

>> Amasya Belediyesi: Turgay Sevindi

>> Ardahan Belediyesi: Faruk Demir

>> Kütahya Belediyesi: Eyüp Kahveci