CHP’de adaylar netleşiyor: İzmir ilçelerinde değişiklik olacak mı?

CHP'de saat 18.00’de başlayacak PM’de Antalya, Muğla, Hatay ve Ankara’nın bazı ilçe adaylarının yanı sıra Sakarya ve Antep’in büyükşehir adayları da oylanacak. Kamuoyunda tartışma yaratan İzmir’in ilçelerinde değişiklik ise MYK’nin gündemine alınmayacak.

Mustafa BİLDİRCİN

Aday belirleme gündemiyle yedinci kez gerçekleştirilecek CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarında Çankaya, Kadıköy, Adalar ve Esenyurt ilçeleri gündeme gelmeyecek. Edinilen bilgiye göre, DEM Parti ile işbirliği ihtimali olan Toroslar ve Akdeniz ilçelerinin adayları da bu hafta tartışılmayacak.

Parti, Antalya, Muğla, Hatay ve Ankara’nın bazı ilçelerinde adaylarını bugün kamuoyuna duyuracak. CHP’nin Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adayını da bugün kamuoyuna açıklayacağı ifade ediliyor.

Bir süredir kamuoyunun gündemine meşgul eden Mustafa Sarıgül’ün olası belediye başkan adaylığının ise partinin gündeminde olmadığı belirtiliyor. Parti kaynakları Sarıgül ile anılan Ordu ve Kocaeli kentleri özelinde böyle bir gündem olmadığını ifade ediyor.

ADAY DEĞİŞİM GÜNDEMİ YOK

CHP kurmayları, "İzmir adayları değişebilir" yönündeki iddialara karşı ise "Yalnızca maddi bir hata olması durumunda aday değişir. Onun dışında MYK’nin böyle bir gündemi yok" yorumunu yapıyor. Parti kaynakları, kesinleşen hiçbir adayın kamuoyu baskısı nedeniyle değiştirilemeyeceğini kaydediyor.

KAMPANYA SÜRECİ

CHP’de 12 Şubat itibarıyla başlaması planlanan seçim kampanyası da netleşmeye başlıyor. Parti, 11 ya da 12 Şubat tarihlerinde Ankara’da bir lansman gerçekleştirmeyi planlıyor. Seçim kampanyasının ise “Başarılı yerel yönetim örnekleri” üzerine kurulacağı bildiriliyor. CHP’nin seçim beyannamesini de yine 12 Şubat’ta açıklaması bekleniyor.

Toplam 866 seçim çevresinde adaylarını açıklayan CHP’de, 5 Şubat haftasında gerçekleşecek PM’nin ardından aday mesaisi sona erecek. Parti Meclisi öte yandan, aday isimlerinin YSK’ye tesliminden önce son bir toplantı daha gerçekleştirilecek. CHP Lideri Özgür Özel, PM’den olası düzeltmeler için yetki isteyecek.