CHP’de adaylık gündemi

CHP’de Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine yönelik mesai devam ediyor. Partisinin karar organlarıyla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, süreci olabildiğince erkene almak için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini söylediği belirtiliyor. Özel’in, TBMM’de gerçekleştirilecek CHP Grup Toplantısı’nda, ön seçime yönelik yol haritasını kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. CHP kaynakları, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında da adaylık konusunda tam mutabakat sağlandığını söylüyor.

CHP Lideri Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında 9 Şubat’ta gerçekleşen görüşme, “Bugüne kadar gerçekleştirilmiş en verimli görüşme” olarak değerlendiriliyor. Önseçimin zamanlamasını eleştiren Yavaş’ın, tüm eleştirilerine ve önseçime girmeme kararına karşın, “Sürece zarar verecek bir tutum takınmayacağım” ifadesini kullandığı belirtiliyor.

Görüşmenin ardından kamuoyuna servis edilen fotoğrafın, toplantının genel atmosferini yansıttığı da dile getirildi. Yavaş ve İmamoğlu’nun, “Partinin alacağı kararları kamuoyu önünde tartışmama konusunda” da görüş birliğinde olduğu kaydediliyor.

Üçlü zirvede, AKP'nin adayı karşısında seçimi kazanmayı sağlayacak çeşitli formüllerin de konuşulduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda hem Yavaş’ın hem de İmamoğlu’nun aday olarak sağ oylarda bölünmenin sağlanması formülünün de gündeme geldiği bildirildi. CHP kurmayları, “Bu formül hayata geçerse AKP'nin adayı karşısında en yüksek oy alan isim üzerinde birleşilecek” ifadelerini kullanıyor.