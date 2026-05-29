CHP’de algı çalışması tartışması: İktidara değil, partililere 'yürüyüş'

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi’nin kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin, Özgür Özel döneminde kullanılan iki aracı satışa çıkardığı belirtildi.

27 Mayıs'ta CHP Genel Merkezinin önünde sergilenen araçların camına, "Satılık haram araç" yazıldığı görüldü. Araçlardan birinin Aziz İhsan Aktaş tarafından alınarak Özel idaresindeki CHP’ye verildiği, bir diğerinin ise Özkan Yalım tarafından restore edildiği ileri sürüldü.

Özel yönetiminin genel başkan yardımcısı, CHP Milletvekili Özgür Karabat, araçlardan birinin Kılıçdaroğlu döneminde alındığını ve Kılıçdaroğlu tarafından makam aracı olarak kullanıldığını açıkladı. Araçlardan hiçbirinin Özkan Yalım ya da Aziz İhsan Aktaş ile ilgisi olmadığını kaydeden Karabat, "İki araç da partimizin kendi parasıyla alınmıştır, tüm faturaları mevcuttur" diye konuştu.

GENEL MERKEZ İTİRAFI

Tartışmaların yaşandığı 27 Mayıs gecesi gazetecilere bilgi veren CHP kaynakları, teşhir edilen iki aracın iddia edildiği Aktaş ve Yalım ile ilgili araçlar olmadığını doğruladı.

Tartışmanın, “Sosyal medyada yapılan paylaşım üzerine ortaya çıktığını” belirten CHP Genel Merkez kaynakları, “Araçların doğrudan o araçlar olup olmadığı ancak bir incelemeyle ortaya çıkabilir. Zaten o iki aracın seçilerek konulması şaibelerin odağındaki araçları temsil etmesi amacıylaydı” ifadelerini kullandı.

İKTİDAR TAKTİĞİ

Tartışma, CHP milletvekillerinin haberleşmesi amacıyla kurulan WhatsApp grubuna da yansıdı. Özel’e yakın milletvekillerinin araçlarla ilgili açıklamaya tepki göstermesi üzerine grup, üye yorumlarına kapatıldı. CHP’liler, Kılıçdaroğlu döneminde de kullanılan araçların genel merkez önünde sergilenmesini eleştirerek, “İktidar taktiğiyle kendi partilinize mi saldıracaksınız?” diye sordu.

Mahkeme kararıyla göreve getirilen isimlerin ilk gün itibarıyla partiye büyük zarar verdiğini öne süren bazı partililer, “Mahkeme ile oturdukları koltuklardan, ‘İktidar yürüyüşümüz başlıyor’ diyenler, kendi partililerinin üzerine yürüyor” yorumunu yaptı.

HALK DESTEĞİ TEPKİSİ

İddiaya göre, araçlarla ilgili sosyal medya paylaşımı Kılıçdaroğlu’na yakın isimleri de rahatsız etti. Sosyal medyadaki öfkenin sokağa da yansıyabileceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu’na yakın bazı kurmaylar, “Halk desteğini bu şekilde alamayız. İktidar medyası günlerdir CHP’deki kavgadan besleniyor” değerlendirmesini kayda geçirdi.