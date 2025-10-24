CHP’de dava yükü kalktı: Kurultay iptal davasına ret

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik iptal davası, Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Davada ilk söz, davacı avukatı Onur Yusuf Üregen’e verildi. Üregen, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in, “İş birliği içinde kurultaya hile karıştırdığını” savundu. Kurultay öncesinde, Özgür Özel’e oy verilmesi için para dağıtıldığını öne süren Üregen, “Para dağıtılan kişilerden, Özel’e oy verdiklerini kanıtlayacak şekilde fotoğraf çekmeleri istenildi, ihale vaatlerinde bulunuldu” dedi. Kurultay’ın, “Mutlak butlan” ile hiç yapılmamış sayılması gerektiğini iddia eden Üregen, “Bu kurultay üzerindeki şaibe kalkmadan yapılacak her seçim yok hükmündedir” dedi.

HAMASET VE ÇARPITMA

Üregen’in ardından söz alan CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan, davanın reddini istedi. Üregen ise mahkeme heyetine, “Kurultay, Özgür Özel’in yönetimden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun dönmesi” taleplerini sundu. CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan ise Üregen’in sözlerini, “Beyanlarında laf oyunu var, çarpıtma var, hamaset var ama hukuk yok” olarak nitelendirdi.

GERİLİM

CHP avukatlarından Uğur Poyraz’ın, “Hakimler ve savcılar aracılığı ile CHP pasif hale getirilmeye çalışılıyor” sözü, salonda kısa bir gerginlik yaşanmasına yol açtı. Hakim, “Bizi töhmet altında bırakıyorsunuz, gidin bunları televizyonlardan söyleyin” diyerek Poyraz’a tepki gösterdi.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, kararını saat 11.12’de açıkladı. Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi, 4-5 Kasım 2023’te yapılan CHP 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davayı, “Aktif husumet yokluğu ve davanın konusuz kaldığı” gerekçesiyle reddetti.