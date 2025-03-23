CHP’de dayanışma sandığı doluyor: Korku duvarı yıkıldı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı süreçlerinin gölgesinde yapılan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimi için sabah saat 8.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı. CHP Genel Merkezi’nin tüm katları bayraklar ile süslenirken bahçeye personel için sandık kuruldu.

CHP’de, "Demokrasi şöleni" olarak adlandırılan ön seçime ailesiyle genel merkeze gelen personelin çocukları için de "Mektup ve resim sandığı" yerleştirildi.

CHP’nin idari MYK’sı ve bazı genel başkan yardımcılarından oluşan yöneticileri de Genel Merkez’i boş bırakmadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren genel merkezde olan CHP’nin A Takımı, oy verme süreçlerini de yakından takip etti.

SANDIK DOLUYOR

Kalabalığın giderek yoğunlaştığı CHP Genel Merkezi’ndeki dayanışma sandığı, oy verme işleminin başlamasının üzerinden yalnızca dört saat geçmesine karşın yarı yarıya doldu.

Oy vermek için CHP Genel Merkezi’ne gelen yurttaşlar, “Korku duvarı yıkıldı” diye konuştu. Sandıkların yanına, üye olmak için üye formları da konuldu. Dayanışma sandığına oy atan çok sayıda yurttaş, CHP’ye üye olmak için de form doldurdu.

"BU ÜLKENİN GERÇEK SAHİPLERİ BİZLERİZ"

İmamoğlu’nun, “Terör” suçlamasından aklandığı haberinin CHP Genel Merkezi’ne ulaşması ise coşkuyu daha da artırdı. BirGün’e konuşan yurttaşlar, şunları söyledi:

"Bir adım bile geri atmadık. Artık korkmuyoruz. Bu ülkenin gerçek sahipleri bizleriz. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Buraya iki araba geldik. Ömrü boyunca CHP’ye oy vermemiş komşularımız ile birlikte geldik. İmamoğlu’na yaşatılanlar yalnızca İstanbul’u ilgilendirmiyor, Cumhuriyeti ilgilendiriyor. Başkentten, Cumhuriyetimize sahip çıktık, çıkmaya da devam ediyoruz."