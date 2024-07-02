CHP’de değişim sırası “4’üncü katta”

CHP’de parti yönetiminde yaşanan değişim partinin Genel Merkez binasına da sıçradı. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP’de danışman olarak görev yapan isimlerden boşaltılan odalar, il ve ilçe başkanlarına tahsis edildi, dördüncü kat yeniden düzenlendi.

CHP’de parti yönetiminde yaşanan değişim partinin Genel Merkez binasına da sıçradı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultay öncesi il başkanlarına verdiği, “Partide ofisleriniz olacak” vaadi kapsamında Genel Merkez’deki dördüncü kat yeniden düzenlendi.

Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP’de danışman olarak görev yapan isimlerden boşaltılan odalar, il ve ilçe başkanlarına tahsis edildi.

CHP’de MYK Salonu’nun da bulunduğu dördüncü kattaki odalar, il ve ilçe başkanları için hazırlandı.

Partinin dördüncü katında odaların bulunduğu bölüme giden koridora, “CHP İl ve İlçe Başkanları Çalışma Ofisi” tabelası asıldı.

ÇALIŞMA ODALARI

Değişimin, CHP Lideri Özel'in kurultay öncesi il başkanlarına verdiği, “İl başkanı, ilçe başkanı Ankara’ya gelince ofisleri olacak. Genel başkan yardımcısını beklerken, yorulup da duvarın dışına çökmek yok. Odanızda bilgisayarınız, çayınız, kahveniz, telefonunuz olacak” sözü üzerine gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu kapsamda il ve ilçe başkanları için dördüncü katta özel bir oda da ayrıldı.

Odada il başkanları için bir dinlenme bölümü de oluşturulurken başkanlara yardımcı olacak bir de sekreter tayin edildi.