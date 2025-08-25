CHP’de delege seçimi

Haber Merkezi

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı'nın mahalle delege seçimlerinde bir üyenin yanlış sandıkta oy kullanması üzerine itiraz eden diğer üyeler arasında gerginlik yaşandı. Olaylar sonrası parti genel merkezi kararıyla seçimler iptal edildi.

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı'nın mahalle delege seçimleri il başkanlığı binasında dün saat 10.00'da başladı. Seçimlerde bir üyenin yanlış sandıkta oy kullandığı gerekçesiyle bazı üyeler itirazda bulunup tepki gösterdi. Bu sırada partililer arasında gerginlik yaşandı. Bazı partililer CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Büşra Dişçioğlu Çetinöz'ün üzerine yürüdü. Çetinöz, polise haber verdi.

Yöneticilerin araya girmesiyle olaylar yatıştırıldı. Partinin genel merkezine seçimde yaşanan olaylar rapor edildi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Meryem Gül Çiftçi Binici ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin imzasıyla seçimin iptaline yönelik karar il ve ilçe başkanlığına iletildi.

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan, merkez ilçe başkan adayları Büşra Dişçioğlu Çetinöz, Umut Kılıç ve Murat Albayrak ile açıklama yaptı. İl Başkanı Erhan, "3 değerli adayımızla merkez ilçe başkanlığı delege seçimini başlatmıştık. Mahallerdeki üyelerimizle mahalle delegelerimizi seçecektik. Sonrasında da CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı seçimi yapacaktık. Bazı sorunlar yaşandı. Seçimin aksamaması için başka tarihe erteleme kararı aldık. Seçim takvimimize göre 7 Eylül 2025'te seçim sürecini tamamlamamız gerekiyor.

CHP’de yaklaşan il ve ilçe kongreleri öncesi delege seçimleri sürerken, Dersim’de de tansiyon yükseldi. Atatürk Mahallesi’nde yapılan delege seçimlerinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın merkezinde eski il başkanı ve belediye başkan adayı Ali Mustafa Çelik vardı.

İzmir’de delege seçimleri Güzelbahçe, Selçuk, Seferihisar, Balçova ve Çeşme ilçelerinde tamamlanırken kalan 25 ilçede ise devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mahallesi olan Karşıyaka-İnönü’nde delege listesine yazılmadığı, Tugay’ın doğal il kongre delegesi olmasından dolayı listede bilinçli olarak yer almadığı iddia edildi.