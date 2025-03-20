CHP’de demokrasi nöbeti

İBB ve İmamoğlu’na yönelik hukuki saldırıların Cumhuriyet’i hedef aldığını savunan CHP’liler, “Genel Merkezi de Ekrem Bey’in tutulduğu Vatan Emniyeti’ni de terk etmeyeceğiz” diye konuştu. CHP’de, demokrasi nöbetine başlandı. Partinin, “İmamoğlu tahliye edildi” haberi gelene kadar 24 saat boyunca açık tutulması ve ışıkların söndürülmemesi kararlaştırıldı. CHP’nin idari MYK’sının da CHP Genel Merkezi’nden ayrılmayacağı öğrenildi. İmamoğlu'na destek için CHP Genel Merkezi'ne gelen bazı yurttaşlar da gece boyunca CHP Genel Merkezi'nden ayrılmadı.

CHP’de sabahın ilk saatleri itibarıyla başlayan hareketlilik, saat 14.00’te büyük bir eyleme dönüştü. CHP yönetiminin çağrısı üzerine Genel Merkez’e giden yüzlerce yurttaş, “Cumhurbaşkanı İmamoğlu”, “Faşizme karşı omuz omuza” ve “Hükümet istifa” diye haykırdı. Bazı yurttaşlar, iktidara yakın televizyon kanallarını protesto etti.

CHP’lilerin yanı sıra SOL Parti, KESK, TMMOB, Genel Sağlık İş, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Devrimci Gençlik Dernekleri ile diğer partilerin üyeleri de İmamoğlu’na destek için CHP Genel Merkezi’ne yürüdü. CHP’nin Ankara’daki ilçe belediye başkanları da kalabalığın arasındaki yerini aldı. Yurttaşlar, “Darbeye geçit yok” dövizleri taşıdı. Genel merkezin girişindeki otobüs de konuşmacılar için kürsüye çevrildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, otobüsün üzerinden kalabalığa seslendi. Yücel, iktidarın, “Halkın seçme ve seçilme hakkını hedef alarak siyasi ömrünü uzatmaya çalıştığını” söyledi. İktidarın hedefinin yalnızca CHP olmadığının altını çizen Yücel, özetle şunları dile getirdi:

“Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir.

MECLİS’TEN YÜRÜYÜŞ

CHP’nin Meclis Grubu da İmamoğlu’na yönelik kararı TBMM Genel Kurulu’nda protesto etti. CHP milletvekillerinin protestosu nedeniyle TBMM Genel Kurulu çalışamadı. Milletvekilleri, oturumun kapanmasının ardından Meclis’ten CHP Genel Merkezi’ne yürüyüşe geçti. CHP milletvekilleri, bir buçuk saatlik yürüyüşün ardından CHP Genel Merkezi’nde coşkuyla karşılandı. Yürüyüşün ardından CHP Genel Merkezi’ne gelen milletvekilleri, otobüsün üzerine çıkaran partilileri selamladı. Yüzlerce partili, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganı attı.

TALİMATI VEREN SARAY’DA

Partililere hitap eden CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Darbe girişimine karşı koymak üzere buraya gelen Demokrasi sevdalıları, Mustafa Kemal’in askerleri, hoş geldiniz” ifadesiyle sözlerine başladı. Emir, partililere şöyle seslendi:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, iktidarın tüm hukuk kurallarını ayaklar altına aldığını söyledi. İktidarın, “Her şeyi yapabileceğini” kaydeden Taşcıer, “23 Mart’ta gerçekleştireceğimiz ön seçime, CHP üyesi olmayanları da dayanışma için sandığa bekliyoruz. Bir partiyi aşan, olağanüstü bir süreç yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe de ekonomi piyasalarında yaşanan dalgalanmaya yönelik değerlendirmelerde bulundu. Karatepe, “Yaşananlar, hukuktan uzaklaşmanın ekonomide nasıl sonuçlar doğurduğunu somut biçimde ortaya koyuyor” dedi. Türk Lirası’nın sert şekilde değer kaybettiğini kaydeden Karatepe, “Merkez Bankası’nın borsaya ciddi şekilde müdahalesini görüyoruz. On milyonlarca sattıklarını düşünüyorum. Bu hamleden sonuç alınamayacağı ortada” diye konuştu.