CHP’de düğmeye basıldı: Delegeler imza toplayacak

CHP lideri Özgür Özel, kurmaylarıyla toplandı. TBMM’de gerçekleştirilen toplantı, saat 11.00’de başladı. MYK üyelerinin katıldığı toplantıda, güncel siyasi gelişmelerin yanı sıra yeni döneme yönelik yol haritasının da masaya yatırıldığı belirtildi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasındaki, “FETÖ” ve “Ajanlık” vurgusu sorulan Emir, “Hiçbir şekilde üzerimize alınmadık. Partimizde de bu tür suçlamalara muhatap olacak hiç kimse olmamıştır. Bu iftiralar, Sayın Kılıçdaroğlu’na ve ekibine yönelik, o kesimler tarafından yapılagelmiş, bayatlamış iftiralardır” değerlendirmesinde bulundu.

MÜCADELEYE DEVAM

CHP lideri Özel, kurmaylarıyla gerçekleştireceği toplantı için saat 11.00’de TBMM Grup Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’na geldi. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıda, “Mücadeleye geri adım atmadan devam” görüşünde fikir birliğine varıldı.

DEMOKRASİ MÜCADELESİ

CHP kurmayları, tartışmanın yalnızca CHP’nin iç tartışması olmadığının kamuoyuna anlatılması gerektiğini kaydetti. CHP’de, “Türkiye demokrasisine yönelik” olduğu değerlendirilen süreç ile “Saray’ın CHP’sinin yaratılmaya çalışıldığı” savunuldu. CHP lideri Özel’in, “Mutlak butlan-Mutlak sultan ittifakı” nitelendirmesini yineleyen partililer, “Mücadelenin demokrasiye sahip çıkma mücadelesi olduğu halka iyi anlatılmalı” görüşünü dile getirdi.

GRUP TOPLANTISI KARMAŞASI

CHP’de, Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM Başkanlığı’na yaptığı savunulan başvuru ile başlayan, “Grup toplantısında kim konuşacak?” tartışması da CHP kurmaylarının gündemine geldi. Yönetmeliğin, tüzüğün ve TBMM teamüllerinin açık olduğunu belirten CHP’nin hukukçu kurmayları, “Grup Yönetim Kurulu, Grup Genel Kurul toplantısının saatini, gündemini ve zamanını belirler. Bu yasal zemin 100 yıllık partide böyle işler. Önümüzdeki salının daha önceki salılardan bir farkı yoktur” diye belirtti.

ÖZEL'İN GRUP BAŞKANLIĞI

Özel’in yeniden CHP Grup Başkanı seçilmesine yönelik sunulduğu iddia edilen itiraz dilekçesi de toplantının gündemleri arasında yer aldı. Siyasi partilerin Grup Başkanı seçimlerinin TBMM İçtüzüğünde net şekilde tanımlandığının altını çizen CHP’liler, “Seçimi, kurallara uygun olarak yaptık ve Özgür Özel’i partimizin Grup Başkanı olarak seçtik” ifadesini kullandı.

TBMM'DEN ONAY

CHP Genel Merkezi’nde 23 Mayıs'ta gerçekleştirilen Grup Başkanlığı seçiminin tutanaklarının TBMM Başkanlığı’na bildirildiği ve başkanlığın oylamayı geçerli saydığı kaydedildi. Özel’in TBMM’deki biyografisinin de “CHP Grup Başkanı” olarak güncellendiğini vurgulayan CHP kurmayları, “Bu saatten sonra alınacak her karar, hukuksuzdur” görüşünü ileri sürdü.

GRUP’TA KİM KONUŞACAK?

TBMM Başkanı’nın görev ve yetkileri arasında, “Parti Grup Başkanı seçiminin iptali” yetkisi olmadığını ifade eden CHP’liler, “Eğer ortada bir dilekçe var ise bu dilekçe ile Başkan Kurtulmuş'tan hukuksuz bir hamle yapması talep edilmiş. Bunun bir olanağı yok, Grup Başkanımız Özgür Özel’dir ve Grup Yönetiminin çağrısı ile CHP Grup Toplantılarında Özel konuşacaktır” yorumunu yaptı.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ÇAĞRISI

Toplantıda, olağanüstü kurultay da tartışıldı. Delegelerin 1 Haziran itibarıyla noter onaylı imza ile Kılıçdaroğlu yönetimine, olağanüstü kurultay çağrısı yapacağı öğrenildi. Toplam 15 gün içinde, toplam delege sayısı içinde salt çoğunluğu ifade eden 600 imzanın yakalanmasının ardından CHP lideri Özel’in, “İmzalar toplantı kurultaya gidiyoruz” açıklaması yapacağı bildirildi.

EMRE’DEN FETÖ YANITI

CHP'li Zeynel Emre, toplantı sona erdikten sonra kameraların karşısına geçti. Türkiye’nin, “Tek adam devleti” haline gelmeyeceğinin altını çizen Emre’nin açıklamasının satır başlarında şunlar öne çıktı:

“Sarayın cici muhalefeti haline gelmeyi reddetmemiz karşılığında AKP'nin yargı kolları ile partimiz içindeki mutlak kolları ittifak kurdu. Önceki genel başkanımızın yaptığı, ‘FETÖ artıklarını temizleyemediğim için özür dilerim’ açıklamasından sonra Genel Başkanımız Özel’e yönelik önceden planlanmış bir saldırı olduğunu görüyoruz.

İzmir Askeri Casusluk davasını kimse bilmezken Sayın Özel, oradaki kumpasları ortaya çıkarmıştır. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi inisiyatif almış, TBMM’ye gelmiş, Meclis’e bomba atılmaya devam edilirken dahi burayı terk etmemiştir. O günkü tutumu nedeniyle FETÖ’cüler hariç, her kesimden büyük övgüler almıştır.

Bir FETÖ itirafçısı demiş ki ‘Salihli’de eczacılık yaparken keşfedilmiş de parlatılmaya karar verilmiş’… Sayın Özel hiçbir zaman Salihli’de eczacılık yapmamıştır. Özel o tarihte Ankara’dadır. Sayın Genel Başkanımızın kızı İpek, hiçbir zaman FETÖ'nün okullarına gitmemiştir. Baştan aşağıya yalan, tutarsız ifadelerle bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

DARBE ARAŞTIRMA RAPORU

TBMM’de, darbe girişiminin araştırılması için oluşturulan raporda görev aldım. Rapor yazdık. Adalet Yürüyüşü sırasında rapora ek yapmak istediler, yapmak istedikleri ekte Kılıçdaroğlu’na iftira atıldığı için bize cevap verme şansı tanıdılar. Başlık açtık, AKP ve FETÖ kardeşliğini, delilleriyle birlikte sunduk. Bizim sunduğumuz evraklarla birlikte o raporun belge haline gelip de dağıtılmasını engellediler.

İktidarın FETÖ ile nasıl irtibatlı olduğu belgeleriyle ortaya çıkmıştır ama Sayın Özel’in ismini buralarda göremezsiniz. Bizim MYK’mızda bulunan Yankı Bağcıoğlu paşa, Balyoz Kumpası’nda tutuklanmıştır ve bugün bizimle birliktedir. Bu mesele, bir siyasi parti meselesi değildir. Halkın oyu ile iradenin değişip değişmeyeceği meselesidir.

Bir an önce seçim, bir an önce kurultay istiyoruz. Eğer tedbir gerekçe gösteriliyor ise Yargıtay’a verilecek bir dilekçe ile o karar kaldırılır.

BİRLİKTE MÜCADELE

Biz bu kumpaslar karşılığında her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Türkiye’deki tüm siyasi partiler bilsinler ki bugün bize, yarın onlara. Tüm Türkiye’de, demokrasiye inanların birlikte mücadele etmesi gerekmektedir.”