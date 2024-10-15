CHP’de erken seçim talimatı

CHP Lideri Özgür Özel, partisinin MYK toplantısında, “Erken seçime hazırlanma" mesajı verdi. CHP’nin, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin ardından, “Sahil bölgelerine sıkışan parti” görünümünden çıktığının altını çizen Özel, “Bu bilinçle hareket ederek Türkiye’nin yedi bölgesinde ayak basmadık yer bırakmayacağız” diye konuştu.

Gezinin çok önceden planlandığı ancak Özgür Özel’in ayağının kırılması nedeniyle ertelenmek zorunda kalındığı kaydedildi. Türkiye’nin yedi bölgesinde de belediyesi olan CHP’nin, kent gezilerini sürdüreceği ifade edildi.

ERKEN SEÇİM

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik krize karşı sokaktan yükselen erken seçim talebi de CHP MYK’nın gündemine taşındı. Parti yönetimi, olası bir erken seçime karşı yol haritasının hızla hazırlanması yönünde görüşünü partililere iletme kararı aldı. CHP lideri Özel, kurmaylarına örgütlerle koordineli çalışmaları yönünde uyarılarda bulundu. Bu kapsamda, olası bir erken seçim ihtimaline karşı hazırlıkların hızla tamamlanması gerektiği vurgulandı.

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Doğu kentlerine yapacağı gezi de CHP MYK’da gündeme geldi. Özel’in, Mardin, Batman, Şırnak, Hakkari, Van ve Diyarbakır’ı da kapsayan çok sayıda Doğu kentini ziyaret edeceği bildirildi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

İktidarın gündemindeki Anayasa değişikliği de MYK masasına yatırıldı. AKP’nin DEM Parti başta olmak üzere, muhalefetle temasına mesafeli yaklaşılması gerektiğinin değerlendirildiği toplantıda, “CHP’nin Anayasa değişikliği şartı bellidir. Anayasa değişikliği için önce mevcut Anayasa’ya uymak gerekmektedir. CHP’nin Anayasa değişikliğinde AKP ile yan yana gelmesi mümkün değildir” yaklaşımının sürdürülmesi benimsendi. .

CHP Lideri Özel, Ekrem İmamoğlu’na yönelik devam eden ve siyasi yasak riski içeren dava süreciyle ilgili de kurmaylarıyla bilgi paylaştı. Bu kapsamda MYK üyelerinden olası bir siyasi yasak durumunda uygulanacak yol haritasına yönelik görüşleri alındı. TBMM 28’inci Dönem Üçüncü Yasama Yılı açılış töreninde yaşanan tartışma da MYK’da gündeme geldi. CHP’de yüzde 38 olarak ölçülen, ‘‘Erdoğan’ı ayakta karşılamaktan memnun olmayanların’’ oranının doğru iletişim ile düştüğü belirtildi. Müzakere sürecinin mücadeleye engel olmadığı görüşünün öne çıktığı MYK toplantısında, ‘‘AKP’den kopan seçmen kararsızlar havuzuna dahil oluyor. Kararsızları, CHP’ye kazandırmak zorundayız. Bunun da yolu, CHP’yi canavarlaştıran anlayışa karşı diyalog yolunu açık tutmak’’ görüşü dile getirildi. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısı devam ederken kameraların karşısına geçti.