CHP’de ‘erken seçim’ turu

CHP, siyasi parti temsilcileri ile tamamlanan ara-erken seçim görüşmelerinin ardından hayata geçireceği saha çalışmalarını planladı. Parti yönetimi, 4 Mayıs itibariyle başlayacak saha çalışmaları kapsamında milletvekillerinin de gruplar halinde sahada olmasını kararlaştırdı. Saha çalışmalarında yurttaşların yanı sıra, kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle de bir araya gelineceği belirtildi. Siyasetten ara-erken seçim kapsamında tam destek alan CHP, halkın desteğini arayacağı saha çalışmalarının yol haritasını da belirledi. CHP’nin en üst karar organları MYK ve PM üyeleri ile YDK üyelerinin 4 Mayıs tarihi itibarıyla il ve ilçe başkanlarının koordinesinde yurttaşlarla buluşacağı belirtildi.

Görüşmelerde, “Ülkenin gerçeklerinin halka anlatılacağını” belirten CHP’liler, “Partimize yönelik saldırıları birinci ağızdan halkla paylaşacağız” dedi. CHP TBMM Grup Başkanlığı da milletvekillerinin saha çalışma programını hazırladı. Saha çalışmalarının üç alanda gerçekleştirileceği bildirildi. CHP Meclis Grup Başkanlığı, milletvekillerinin ortak alanlarda düzenlenecek halk buluşmalarının anı sıra çarşı pazar ziyaretleriyle yurttaşlarla birebir temaslar da kuracağını kaydetti. CHP milletvekillerinin kent ziyaretlerini 8-9 Mayıs ve 14-15 Mayıs tarihlerinde gruplar halinde gerçekleştireceği ifade edildi. Saha çalışmaları sırasında bazı milletvekillerinin Ankara’da kalarak, yasama faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.

ÇÖZÜM REÇETESİ

Saha çalışmalarında, CHP’nin maruz bırakıldığı operasyonlarda yaşananların ve hükümet programındaki temel vaatlerin yurttaş- larla paylaşılacağı dile getirildi. Parti Programı yazılırken temel alınan dört sacayağının hükümet programına yön verdiğinin altını çizen CHP’liler, “Ara seçim çağrımız için destek talep ettiğimiz yurttaşa, ‘İlk seçimde iktidara geleceğiz, iktidarımızda sorunları, bu yöntemlerle çözeceğiz’ mesajını vereceğiz” diye konuştu. CHP’nin saha çalışmalarında, İBB soruşturmasına yönelik, “Hak ihlalleri ve gerçekler” çalışmasının da halka duyurulacağı anlatıldı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı İmamoğlu’na yönelik suçlamalarla ilgili yurttaşlara anlatılması planlanan bazı bilgiler şöyle sıralandı:

• “İBB’de 560 milyar TL yolsuzluk var” denildi ancak ne MASAK ne Sayıştay böyle bir tespit yaptı.

• “10 milyon doların Yunanistan’a kaçırıldığı” iddia edildi, ne banka kaydı ne SWIFT belgesi ortaya konuldu.

• “İhaleler çetelere verildi” denildi ama o iş insanı 95 AKP’li belediyeden ihale almışken sadece CHP’li beş belediyeye operasyon yapıldı.

• 19 Mart -2 Mayıs arasında döviz piyasasına yapılan müdahaleler toplamda 60 milyar doları buldu.

• Tahvil faizleri yükseldi, risk primi 100 puan arttı. Kamunun ve özel sektörün borçlanma maliyetleri arttı.